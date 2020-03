Kako učinkovito proti mastnim lasem, a nežno do konic

Razlog za mastne lase je v prekomerni tvorbi sebuma na lasišču. Ko žleze lojnice pri koreninah las izločajo preveč sebuma, to povzroči mastenje las. Vzrokov za povečano izločanje sebuma je več: stres, nezdrava prehrana, hormonske spremembe (puberteta, nosečnost, menopavza …) ali pa tudi vpliv letnih časov in okolja, kot je onesnaženost. Včasih pa je vzrok tudi napačna nega las. To vključuje umivanje las z vročo vodo, kjer toplota pospeši izločanje maščob, uporaba prevelike količine balzama, ki ga slabo izperemo, lahko pa tudi prepogosto umivanje las. Ko je lasišče preveč suho in razdraženo zaradi pogostega umivanja, v obrambi izloča še več sebuma. Obenem pa pogosto umivanje izjemno izsuši konice, kar spodbuja lomljenje las. Še posebej, ko so lasje daljši, barvani ali redno obdelani s fenom ali likalnikom, so lahko zelo čistilni šamponi preveč agresivni.

Naravni pomagalci

Rešitev nudijo moderni izdelki, ki so prijazni do lasišča in obenem učinkovito odstranjujejo maščobo, hkrati pa vlažijo konice las in ohranjajo njihovo vitalnost. Kot posebej učinkovita se je izkazala uporaba gline. Glina je poznana že kot zelo uspešna rešiteljica pri nečisti koži. Gre za naravno, z minerali bogato snov, ki deluje čistilno, razstrupljevalno in zdravilno. Glina je znana kot naravni magnet za nečistočo in je zato tudi posebej primerna za nego mastnih las in lasišča.