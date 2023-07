Kako ukrepati, če stopite na morskega ježka ali vas ožge meduza?

Če so otroci nagnjeni k potovalni slabosti, pediater odsvetuje branje ali gledanje zaslonov. Ob pojavu znakov potovalne bolezni je smiselno narediti postanek in se sprehoditi. "Poskusimo lahko z obkladki na vrat ter masažo stopal. Pred vožnjo lahko otrok zaužije prehranska dopolnila z ingverjem. Pri otrocih s hudimi težavami, ki so starejši od 6 let, pa lahko starši v lekarni kupijo antihistaminski preparat proti slabosti," je Baš pojasnil na novinarski konferenci, ki jo je organizirala Zdravniška zbornica.

Kadar ima otrok oteženo dihanje, zavrača tekočino, neutolažljivo joka ali je njegovo splošno stanje močno oslabljeno, je potreben posvet z zdravnikom in v večini primerov tudi pregled. Najpogostejši zaplet virusnih okužb pri majhnem otroku sta gnojno vnetje ušesa in bakterijska pljučnica. Tudi otrok, ki ima vročino več kot tri dni in nima drugih znakov, potrebuje obisk pri zdravniku.

V času poletja so pogosta tudi vnetja zunanjega sluhovoda, ki se kažejo z bolečino v ušesu in občutljivostjo na dotik. Ker tanka plast ušesnega masla v sluhovodu deluje zaščitno in preprečuje vnetje, zdravniki odsvetujejo čiščenje ušes z vatirano palčko. Pri otrocih s povečano nagnjenostjo k tovrstnih okužbam se lahko uporabi tudi kapljice alkohola in kisa, ki se jih kupi v lekarni. Če bolečina vztraja, je potreben obisk pri zdravniku.

Kako ukrepati ob pikih žuželk in sončarici?

Običajna reakcija na pike je rdečina in oteklina na vbodnem mestu. Včasih v vbodni rani ostane želo žuželke, na primer čebele, ki ga je treba v celoti odstraniti. "Vbodno mesto hladimo z ledom, vodo, hladnim kovinskim predmetom, hladnim kamnom. Pri hujših reakcijah in pri osebah, ki so alergične, velja takoj poiskati strokovno pomoč. Za lajšanje srbečice in za hlajenje lahko uporabimo mazila, ki se brez recepta dobijo v lekarni, od naravnih mazil morda mazilo aloe. Osnovne tablete proti alergijski reakciji se dobijo v lekarni brez recepta," svetujejo zdravniki.

Dolgotrajno poležavanje na vročem soncu lahko povzroči hude posledice. Simptomi sončarice so slabost, vrtoglavica, glavobol in bruhanje. Kot opozarjajo zdravniki, se je treba med 10. in 16. uro izogibati soncu in piti veliko tekočine. Če vas je sončarica že doletela, pa počivajte v senci in se hladite z obkladki.