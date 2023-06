Kako ukrepati, ko v avtu opazite neodzivno osebo?

Otroka nikoli ne pustimo v avtomobilu brez nadzora odrasle osebe. Nikoli ne puščajmo nikogar v zaprtem, parkiranem avtomobilu niti za eno minuto, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Prav tako poudarjajo, da v takšnih situacijah ne obsojajmo – večina ljudi je namreč mislila, da se njim to ne more zgoditi, zato ne obsojajmo, ampak preprečimo, pozivajo.

Otroci so še posebej ogroženi, saj se njihovo telo segreje tri- do petkrat hitreje kot telo odraslih, njihovo znojenje še ne deluje tako dobro kot pri odraslih.

Žagar še svetuje, da v primeru, če sta oseba ali žival zaprti v avtomobilu in kažeta znake življenja, vi pa ste v dvomih, kaj storiti, vseeno pokličite gasilce. "Počakajte, da pridemo na kraj in da vozilo odpremo z minimalno škodo ali brez škode," pravi.

Reševanje življenja ima prednost pred materialno škodo!

Policija pa dodaja, da v primeru, če razbijete steklo na avtu, da bi koga rešili, za povzročeno škodo ne boste odgovarjali, saj ima zdravje oziroma življenje osebe prednost pred materialno škodo.

Kaj storiti, če otrok doživi toplotni udar in je nezavesten?

Če je zunaj 34 stopinj Celzija, se temperatura v avtu po zgolj pol ure povzpne na 50 stopinj, v eni uri pa na 60 stopinj Celzija, kar je za ljudi, še zlasti otroke, lahko usodno. Pediatrinja iz ZD Bežigrad, Alenka Rus, pojasnjuje, da so otroci še toliko bolj ranljivi, saj je otrokova sposobnost ohlajanja zmanjšana, ker je njegova površina proti njegovi masi precej večja, kot je to pri odrasli osebi. Rusova še svetuje, da je vedno bolje, da otroka, ki zaspi v vozilu, zbudimo in vzamemo iz avtomobila, saj to, da spi, še ne pomeni, da je z njim vse v redu.

"Če je otrok nezavesten, ga bomo takoj odmaknili v hladnejši prostor ali senco in opazovali, kako je z njegovim dihanjem, barvo kože, kako se odziva. Če pa otrok ne kaže znakov življenja, potem je treba nemudoma poklicati 112," opozarja pediatrinja.

NIJZ: poleg otroka odložite torbico, telefon ...