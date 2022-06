Kako ukrepati ob nevarnostih, ki prežijo v morju?

Zdravnik svetuje, kako ukrepati ob ožigu meduze, ko stopite na morskega ježka, če vas presenetijo morski pajek ali druge živali pod morsko gladino.

Na počitnicah najbrž ni lepšega občutka, kot je ta, da lahko brezskrbno zaplavamo in se ohladimo v morju. Toda trenutek brezskrbnosti se lahko hitro spremeni v težavo, če naletimo na morsko žival, ki je ne poznamo ali je človeku nevarna. Najbolj poznani in tudi najpogostejši situaciji, ko ljudje na počitnicah potrebujejo zdravniški nasvet, sta ob ožigu meduze, ki jo zaradi njene polprosojne barve včasih le s težavo opazimo, in kadar stopijo na morskega ježka, tukaj pa so še druge nevarnosti, ki prežijo na nas na najpogosteje obiskani obali ob Jadranskem morju. Ste se znašli v situaciji, ko potrebujete nasvet zdravnika? Pokličite Zdravnik svetuje na 01 237 33 66 ali +3861 237 33 66, če kličete iz tujine. Na voljo smo vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Ožig meduze Ožigalkarjev poznamo več vrst, najpogostejši pa so tisti s klobukom in v obliki polipa. Prvi prosto plavajo po vodi, drugi pa se držijo morskega dna, a oboji vas lahko ožgejo. Kako prepoznati takšno rano? Da ste bili v stiku s katerim od ožigalkarjev, boste prepoznali po nenadni opeklini, ki vas bo pekla, mesto ožiga bo pordelo, podobno kot če bi vas opekla kopriva. Ukrepati je dobro čim prej. Zdravniški nasvet ob ožigu meduze: Odpravite se iz vode, da si ogledate rano in z nje odstranite morebitne ožigalke, ki so se oprijele kože. Tega nikakor ne počnite z roko, ampak s kakšnim predmetom, ki ga najdete v bližini: kamen, veja, natikač. Prizadeti del sperite z morsko vodo, nikakor ne s sladko, nato pa ga hladite z ledenimi kockami ali drugo hladno površino. Kot naravno zdravilo, ki bo pripomoglo k temu, da se preostanek strupa izloči, si lahko pripravite pasto iz vode in sode bikarbone, lahko pa v lekarni povprašate po mazilu in tabletah, ki vsebujejo antihistaminike. Če je bolečina po ožigu huda, je priporočljivo vzeti tudi protibolečinsko sredstvo. Če niste prepričani, ali ste ravnali pravilno, lahko vedno pokličete Zdravnik svetuje na 01 237 33 66 ali +3861 237 33 66, če kličete iz tujine. Prek sodobnih tehnologij si bomo ogledali vaš primer in vam pomagali rešiti zdravstveno težavo.

Morski ježek Morski ježki oz. njihove bodice so najpogostejši nesrečen pripetljal, ki nas doleti med kopanjem v morju. Same bodice načeloma niso nevarne, če je pik blag in ne ostanejo v koži. Zgodba pa je drugačna, če se zarijejo globlje. Zdravniški nasvet ob piku morskega ježka: Če ste začutili, da ste pohodili nekaj ostrega, se nemudoma odpravite iz vode ter poskusite ne stopiti na prizadeto mesto. Sedite na obalo in si oglejte predel, kjer čutite tujka. Če bodice gledajo iz kože, jih poskusite čim bolj natančno zagrabiti s prsti ali nohti ter sunkovito izvleči. Bodite pozorni, da se bodice, ki imajo krhko strukturo, ne zlomijo. Če niste prepričani, ali je bodica še v koži ali ne, vam lahko sum potrdi modrikasta barva ne mestu, kjer se je zarila v kožo. Bodice pomaga raztopiti kis; pripravite si obkladke z njim ali vanj pomočite prizadeto mesto. Mesto vboda nato dobro izperite z vodo in namažite z mazilom, ki vam ga bodo priporočili v lekarni, najverjetneje bo kombinacija analgetika in antihistaminika, lahko pa vsebuje tudi kortikosteroide. Če bodic ne morete odstraniti po nobeni poti oz. se tudi po uporabi mazila ne izločijo, obiščite zdravnika. To storite tudi takoj, ko opazite, da je rana pordela, otrdela ali se začenja gnojiti.

Morski pajek Zadnja leta je med nevarnostmi, ki prežijo na nas v morju, zelo pogost pik morskega pajka oz. morskega zmaja, ki se uvršča med nevarne prebivalce morskega dna, kakršni so še skati, škarpine, morski biči in morski golobi. Zdravniški nasvet ob piku morskega pajka: Morski pajki oz. zmaji živijo na peščenem dnu, običajno so zakopani vanj, zato jih težko opazimo. Na površje gledajo le bodice, ki jih ima žival na hrbtu in škržnih poklopcih. V stik z njimi najpogosteje pridemo tako, da stopimo na žival, ob čemer se hitro pojavijo hude bolečine, ki jih spremlja bruhanje, možna je tudi mišična paraliza, celo smrt. A strup, ki ga žival izloči, je odporen na vročino oz. termolabilen, zato ga lahko uničite, če prizadeto mesto polijete z vročo vodo. Pri tem pa seveda pazite, da se ne opečete. Enako lahko ukrepate, če naletite na škarpino. Druge nevarnosti Med nevarnostmi, ki prežijo na morskem dnu, so še ognjeni črv, ki povzroča vrtoglavico, različne nevarne korale in morska vetrnica. Pri vseh pa velja pravilo, da če ne poznate simptomov in terapije, čim prej pokličete ali obiščete zdravnika. Imate zdravstvene pomisleke, ko ste v tujini, ali ne morete priklicati osebnega zdravnika, ker je na dopustu? Zdravnik svetuje vas pričakuje na 01 237 33 66 ali +3861 237 33 66, če kličete iz tujine. Prek sodobnih tehnologij si bomo ogledali vaš primer in vam pomagali rešiti zdravstveno težavo.

