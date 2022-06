Kako ukrepati v primeru pika čebele ali ose?

V nedeljo so v občini Škofja Loka čebele popikale dve osebi, za eno so bili piki usodni. Napadi čebel so sicer redki, posamezni piki pa pri večini ljudi povzročajo le bolečo oteklino, pri nekaterih tudi mehurje, težave z dihanjem in vročino. Kako se lahko zavarujemo, kaj lahko naredimo, da bodo piki manj boleči in kdaj je obisk pri zdravniku nujen?

Kot smo že poročali, se je v nedeljo okoli 9.30 v bližini naselja Sopotnica v občini Škofja Loka zgodila tragedija. Medtem ko sta dva moška urejala panje na paši, se jih je nekaj prevrnilo, čebele pa so oba večkrat popikale. Reševalci so eno osebo oskrbeli na kraju, druga pa je med helikopterskim prevozom v UKC Ljubljana umrla.

Piki večine žuželk niso posebej nevarni, le neprijetni Ob toplejših dneh se na piknike rade povabijo tudi čebele in ose, pogosteje jih srečamo tudi v naravi. Piki večine žuželk so si na videz podobni – povzročijo rdečino in bolečo oteklino – a niso posebej nevarni, le neprijetni, nam je že pred časom pojasnila specialistka klinične farmacije iz Lekarniške zbornice Slovenije Darja Potočnik Benčič: "Izzovejo blago alergijsko reakcijo, ker s pikom pod kožo človeka vbrizgajo slino ali strup, to pa povzroči manjšo srbečo oteklino, ki lahko traja nekaj ur ali dni." Čeprav si pri večini manjših pikov lahko pomagamo sami, so nekateri piki zaradi alergije ali okužbe lahko usodni. Smrtno nevarni so lahko piki v predel vratu in žrela.

Kako ukrepati po piku čebele, ose ali sršena? Če nas piči čebela, čim prej odstranimo želo, da se sprosti čim manjša količina strupa. Previdno ga izpraskamo z nohtom ali noževo konico (ne odstranjujemo ga s pinceto, da ne bi iztisnili v rano še več strupa), svetujejo na spletni strani Pomurskih lekarn. Če smo daleč od doma in nimamo s seboj ustreznega pripravka, lahko poskusimo tudi s slojem sode bikarbone, ki ublaži srbenje, strup pa nevtraliziramo s kisom ali limoninim sokom.

Osebe, ki vedo, da so alergične na čebelje pike, morajo nemudoma poklicati zdravniško pomoč, da dobijo injekcijo ali zdravila v obliki tablet.

Mesto vboda lahko speremo tudi z večjo količino vode. Prizadeto mesto moramo hladiti, saj s tem zmanjšamo vnetno reakcijo in upočasnimo prodiranje strupa v krvni obtok, svetuje Potočnik Benčičeva. Mesto vboda namažemo z mazilom za blaženje vnetne reakcije, ki se dobi v lekarni brez recepta (gel z antihistaminiki, aloe vera, arnika, kamilica,...). Novejši pripravki vsebujejo amonijak, ki nevtralizira strup in tako prepreči alergijsko reakcijo. Prav tako je dobrodošel pripravek iz kalcija, ki ga stopimo in popijemo, svetujejo z lekarn.

icon-expand Čeprav si pri večini manjših pikov lahko pomagamo sami, so nekateri piki zaradi alergije ali okužbe lahko usodni. Smrtno nevarni so lahko piki v predel vratu in žrela. FOTO: Shutterstock

Posledice pikov os so po besedah Potočnik Benčičeve podobni piku čebel. Mesto pika postane rdeče in oteklo, občutimo bolečino in pekoč občutek, pozneje pa nastopi srbečica. Mogoča je celo krvavitev na koži. Osa lahko piči tudi večkrat v enem samem napadu, saj želo ne ostane v žrtvi kot pri čebeli. Na oteklino položimo hladen obkladek, vnetje pa pomirimo z antihistaminsko kremo. Pri sršenu je reakcija na pik navadno močneje izražena. "Prizadeto območje močno oteče in pordi, lahko nastanejo tudi mehurji. Bolečina je po navadi večja kot pri piku ose. Prizadeti del začnemo čim prej hladiti, saj s tem zmanjšamo vnetno reakcijo ter upočasnimo prodiranje strupa v krvni obtok. Kadar nas obletavajo žuželke, ne mahamo z rokami okoli sebe, saj pičijo predvsem, kadar se čutijo ogrožene. Ostanimo mirni in odletele bodo same," je strnila Potočnik Benčičeva.

Kako zmanjšati tveganje za pike žuželk? Tveganje za pike žuželk sicer lahko zmanjšamo tako, da ne hodimo bosi po travi, se ne sončimo potni ali namazani z oljem in da v naravi nosimo majico z dolgimi rokavi, so še izpostavili predstavniki iz Lekarniške zbornice Slovenije.

Obisk zdravnika nujen, če pomodrijo usta in se pojavi dihalna stiska ali če nas piči več žuželk hkrati Kadar je reakcija močnejša in je oteklina večja, vzamemo sistemski antihistaminik v obliki tablet, ki je v lekarni na voljo brez recepta. Lahko uporabimo tudi gel ali mazilo. Nanesemo ga na mesto pika, da lokalno blaži alergično reakcijo, je razložila Potočnik Benčičeva.

icon-expand Če nas piči čebela, čim prej odstranimo želo, da se sprosti čim manjša količina strupa. Paziti moramo, da ne prebodemo vrečice s strupom, ki je povezana z želom. Mesto vboda speremo z večjo količino vode. FOTO: Shutterstock