Kako umetna inteligenca pomaga pri vsakdanjih opravilih? Kaj zmorejo najnovejši gospodinjski aparati? Kako izbrati vzmetnico, ki nam zares ustreza?

Prav zato Harvey Norman pripravlja Festival inovacij, ki bo najnovejše tehnologije in rešitve približal na bolj praktičen način. Obiskovalci jih bodo lahko videli v delovanju, izbrane izdelke tudi sami preizkusili ter se o njihovih funkcijah pogovorili s svetovalci in predstavniki blagovnih znamk. Festival bo potekal štiri zaporedne sobote, od 19. septembra do 10. oktobra, v poslovalnicah Harvey Norman v Ljubljani in Mariboru. Vsaka sobota bo namenjena drugi temi, zato bo ob vsakem obisku mogoče odkriti nekaj novega.

Štiri sobote, štiri aktualne teme

Program Festivala inovacij povezuje štiri področja, na katerih se novosti hitro selijo iz prihodnosti v naš vsakdan: - inovacije za sodoben dom, - najnovejše rešitve na področju slike in zvoka, - nova generacija računalnikov in uporabnih funkcij umetne inteligence, - rešitve za kakovostnejši spanec. V ospredju ne bodo le izdelki, temveč predvsem njihove praktične možnosti uporabe. Obiskovalci bodo lahko spremljali predstavitve v živo, primerjali različne tehnologije, zastavili vprašanja poznavalcem ter lažje ugotovili, katere rešitve najbolje odgovarjajo njihovim potrebam.

Kaj vse boste lahko videli?

Od kuhanja v živo do praktičnih prikazov umetne inteligence, najnovejših televizijskih tehnologij in iskanja poti do boljšega spanja. Izpostavljamo nekaj dogodkov, ki jih ne gre zamuditi.

Kuharske predstavitve v živo

V Mariboru bo 3. oktobra ob 11. uri z aparati Bosch kuhala Miša Koplova, zmagovalka MasterChef 2025.

Obiskovalci bodo na izbranih dogodkih lahko spremljali tudi pripravo pic in steakov z različnimi kuharskimi gosti.

Umetna inteligenca v praksi

Praktični prikazi bodo predstavili uporabna orodja, od Copilota in Canve do funkcij Samsung Galaxy AI.

Najnovejše televizijske tehnologije

Obiskovalci bodo lahko primerjali različne tehnologije slike in v živo preverili, katera jim je bolj všeč.

Pot do boljšega spanja

Obiskovalci bodo lahko preizkusili različne vzmetnice, preverili pravilno podporo telesu in doživeli položaj Zero Gravity.

Poseben gost, ki ga ne srečate vsak dan

Na izbranih festivalskih dogodkih se bo obiskovalcem pridružil tudi robot Jože. Z njim bodo lahko poklepetali, ga povprašali o dogajanju ter skupaj z njim odkrivali, kaj vse jih čaka v trgovini.

Robota Jožeta boste lahko srečali: - 19. septembra in 3. oktobra v Harvey Norman Ljubljana, - 26. septembra in 10. oktobra v Harvey Norman Maribor. Njegov obisk bo dodatno popestril festivalsko dogajanje ter obiskovalcem ponudil nekoliko drugačno srečanje s sodobno tehnologijo.

Festival se začne že to soboto

Prvo festivalsko dogajanje bo potekalo v soboto, 19. septembra, ko bosta poslovalnici v Ljubljani in Mariboru ponudili različna programa. V Harvey Norman Ljubljana bo sobota namenjena inovacijam za dom. Obiskovalci bodo lahko spremljali pripravo kave, smutijev, pic, steakov in drugih prigrizkov ter spoznali sodobne rešitve za nego perila, robotsko čiščenje in povezovanje pametnih naprav. V Harvey Norman Maribor bo prvi festivalski dan v znamenju nove generacije računalnikov in funkcij umetne inteligence. Praktični prikazi bodo predstavili uporabna AI-orodja, možnosti mobilne umetne inteligence, pametne naprave za spremljanje zdravja in rešitve za ergonomsko urejeno delovno okolje. V Ljubljani in Mariboru se bodo vse štiri osrednje teme zvrstile ob različnih terminih, zato pred obiskom preverite program izbrane poslovalnice.

Novosti je najbolje preizkusiti

Festival inovacij je namenjen vsem, ki želijo najnovejše rešitve videti v delovanju, jih preizkusiti in se pred odločitvijo posvetovati s poznavalci. Obiskovalce bodo čakale tudi posebne festivalske ugodnosti.

Izberite poslovalnico, preverite program in odkrijte, kaj vas čaka posamezno soboto.