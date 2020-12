Kako umetna inteligenca spreminja družbo

Pandemija covida-19 je človeško civilizacijo postavila pred vrsto etičnih, moralnih, ekonomskih, okoljskih in družbenih izzivov, značilnih za postmoderno družbo, ki so bili do pojava pandemije skriti pod površjem. Ti izzivi se pojavljajo ob dejstvu, da so te tehnologije in posledične spremembe v družbi nekaj novega in neznanega, zaradi česar je med širšo populacijo tipično prisotno odklonilno stališče do novih tehnologij, saj te od uporabnikov zahtevajo primerno digitalno usposobljenost za uporabo, ki pa je ne premorejo vsi.

Ena izmed velikih ugank novega sveta je za veliko ljudi tudi umetna inteligenca (UI), zato je prav, da se slovenski širši javnosti končno odpre razprava o vlogi, pomenu in vplivu UI na družbo, gospodarstvo in okolje. V knjigi "Velesili umetne inteligence" Kai-Fu Lee namreč piše, da živimo v prehodnem obdobju, ki lahko traja še 15 let, preden se bo vpliv UI poznal v vseh panogah, a čas za hitro ukrepanje in vzpostavitev ustrezne infrastrukture se izteka.

Čeprav je UI šele zadnja leta začela zares prodirati v naša življenja, je v gospodarstvu prisotna že desetletja. Lee v svoji knjigi našteva štiri valove razvoja UI v zadnjih 30 letih. Prvi val v 90. letih 20. stoletja predstavlja internetna UI (spletni brskalniki in algoritmi za priporočanje vsebine). Na začetku novega tisočletja je sledil val poslovne UI (uporaba UI za pripravo in izdajo poslovne ponudbe, storitev in izdelkov), naslednje desetletje tretji val zaznavne UI (prepoznavanje obraza, pametni domovi), val avtonomne UI(avtonomna vozila in roboti) pa je prisoten šele nekaj let.