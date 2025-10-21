Kako uničiti plesen, ki je zaradi vlage in ohladitve spet v naših domovih? Preverite

Ste tudi vi med tistimi, ki po stanovanju opaža rumene lise, na stenah zelene ali črne pike, pod posteljo, za kavčem, v omarah ter po vogalih pa velike črne površine groznega vonja?

Plesen moramo uničiti, čim jo opazimo, saj že manjša količina lahko napada naša pljuča, ožilje dihal, kožo, škoduje celo notranjim organom, simptome pa zlahka zamenjamo z drugimi boleznimi in povzročitelji. Ne pomislimo namreč, da imamo lahko simptome bolezni tudi zaradi plesni. Še posebej to velja v primerih, kadar plesni ne vidimo s prostim očesom in se tako problema niti ne zavedamo. Plesen se namreč lahko nahaja za omaro, pod posteljo, lahko je skrita v ceveh prezračevalnega sistema, mi pa niti vemo ne, da to vsakodnevno vdihujemo in se nato posledično soočamo z zdravstvenimi težavami. Spodaj zato podajamo nasvete in priporočila kako se plesni znebiti.

Zakaj nastane plesen?

Plesen je povsod pravzaprav ves čas. Kadar pa ima ugodne pogoje, se razvije zelo hitro. Dobro vemo, kaj se zgodi, če pozabimo kruh v vrečki. Postane plesniv v treh, štirih dneh. Na srečo je v stanovanjih ta proces počasnejši. A vseeno nastane, ko vlaga v prostoru, ki ima 22 ali 23 stopinj celzija doseže 60 %. In če doma še malce varčujemo pri ogrevanju, del hiše ali stanovanja pa sploh ne ogrevamo, s tem ustvarjamo še dodatne pogoje za nastanek plesni. Namreč, kadar v hladnih mesecih prostora ne ogrevamo dovolj, se zaradi hladnega zraka vlažnost v prostoru poveča in tako pride do pojava kondenzacije na kritičnih mestih, kot so zid za omaro, spodnja stran jogija, toplotni mostovi in severne stene. In posledično se na tistih mestih skoraj zagotovo pojavi plesen.

Ko plesen opazite, najprej reagirajte s priročnimi sredstvi, s katerimi jo boste začasno uničili. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Kaj lahko naredimo sami, da preprečimo nastanek plesni?

Razvoj plesni preprečimo tako, da stremimo k temu, da do teh pogojev ne pride. To dosežemo s prezračevanjem in z izbiro prave temperature, vendar pa nam to ne bo pomagalo, če so v konstrukciji stavbe napake, če je stavba napačno zgrajena in se pojavijo toplotni mostovi. Problem nastane tudi, kadar so posamezne stene bistveno hladnejše od drugih, takšna je na primer severna stena v stanovanju ali pa stena, ki jo delimo s sosedom, ki pa stanovanja ne ogreva. Na teh hladnejših mestih bo lahko prišlo do kondenziranja vlage in pojavile se bodo kapljice oz. bo stena v celoti mokra, vlažne stene pa predstavljajo idealne pogoje za razvoj plesni. Na teh vlažnih stenah se namreč začnejo sidrati prosto leteče spore, ki jih imamo v stanovanju in se začnejo pospešeno množiti. To pa potem privede do pospešenega razvoja plesni. Najprej se to navadno pokaže z rumenimi ali belimi lisami, ki nato prehajajo v zeleno ali v črno barvo.

Majhne zelene ali črne pikice lahko postopoma prerastejo v večjo črno površino na steni, če se plesni ne lotimo takoj, ko jo opazimo. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Pomembno je prezračevanje prostorov

Ključnega pomena, da preprečimo nastanek plesni v prostoru je torej, da zmanjšamo vlažnost v prostoru, to pa storimo tako, da poskrbimo za dobro prezračevanje. Prezračujemo vse prostore večkrat dnevno za kratek čas. Prezračevanje je namreč najučinkovitejše, če v bivalnem prostoru ustvarimo prepih za nekaj minut večkrat na dan, hkrati pa pazimo, da ne znižamo temperature v prostoru.

Ste menjali okna?

Drug pogost primer pojava plesni pa se zgodi zaradi menjave klasičnih oken s sodobnimi, ki praktično 100-odstotno tesnijo. V več kot 75% se navadno že prvo jesen po menjavi pojavi plesen v bivalnih prostorih. Seveda je to nekako logično. Ker stara okna niso več tesnila, so se prostori ali sobe samodejno zračili, kar je pomagalo preprečevati nastanek plesni, je bilo pa energijsko potratno, včasih pa zaradi prepiha tudi neudobno. Ko pa takšna okna ali vrata zamenjamo s sodobnimi, sicer prihranimo na energiji, a porušimo krhko ravnotežje in že smo soočeni s plesnijo.

Tipična črna plesen, ki je nastala kot posledica menjave oken na starejši stavbi. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Hitri ukrepi za sanacijo plesni:

Lociranje problema Plesen najpogosteje zaznamo vizualno, kot liso na steni. Stene začnejo spreminjati barvo, kar se najprej vidi kot temnejše majhne zelene ali črne pikice, ki pa postopoma prerastejo v zeleno ali črno površino. Plesen zaznamo tudi po zatohlem vonju, ki pri veliko ljudeh sproži kašelj, alergije in še vrsto drugih simptomov. Najbolj pogosto se plesen pojavi na severni steni, v vogalih, na stenah zastekljenih balkonov, nad okni, za radiatorji, za omarami, kavči, pod posteljami, na spodnji strani jogija, v omarah, pa tudi na oblekah, usnjenih predmetih, v kuhinjskih elementih pod umivalnim koritom, v vežah in tudi v kleteh.

Kaj narediti, ko odkrijemo plesen?

Že ko zaznamo spremembe barve na steni ali v vogalu, bi se bilo treba takoj odzvati. Takoj, ko torej plesen opazimo, jo je potrebno uničiti. To storimo s sredstvom za uničevanje plesni, ki pa mora biti učinkovito, zelo priporočljivo pa je tudi, da v prostoru ne pušča močnega in neprijetnega vonja, je enostavno za uporabo in nanos ter ne zahteva posebnih postopkov za prezračevanje, pranje ali brisanje. Ko smo si priskrbeli sredstvo, nato brez odlašanja poškropimo vsa mesta kjer smo odkrili plesen, vključno s kopalnico in WC, in pustimo delovati dlje časa oziroma sledimo navodilom proizvajalca. Priporočljivo je tudi, da imamo doma vsaj en manjši vlagomer. To je napravica, ki jo položimo v sobo na višino enega metra – nekje sredi sobe – in merimo vlago. Idealna vlaga za stanovanje je recimo 50–55 % pri temperaturi 22, 23 stopinj Celzija. Vlaga pod 40 % ni ustrezna, ker vpliva na izsuševanje kože, lahko pa se pojavljajo tudi glavoboli in druge težave. Če pa je previsoka, nad 60 %, je stanje že alarmantno. V teh pogojih se plesen namreč zelo hitro razvija. Kjerkoli bodo torej pogoji za razvoj plesni pravi, pa naj bo to pod posteljo, za omaro, v vogalih stene, nad oknom, na okenski polici ali pa strešnih oknih, tam se bo razvila plesen.

Enostaven, a zelo učinkovit vlagomer, ki ga ob nakupu izdelka Stop plesen 5L poklanjamo kupcu popolnoma brezplačno. Pri nakupu 5L, kupec prejme tudi dodatno stekleničko z razpršilko. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Z uničenjem plesni obvarujete tudi hišne ljubljenčke

Ker se domače živali gibljejo in zadržujejo večinoma pri tleh, je njihov kožuh pravi magnet za pobiranje prahu in prašnih delcev v katerih so med drugim lahko tudi klice plesni. Tako klice plesni pristanejo na njihovih kožuhih, žival pa jih s tem, ko se čisti in liže, nevede zaužije in s tem tvega razvoj najrazličnejših bolezni in slabega počutja. Hitreje torej uničite plesen, manj možnosti je, da bi se trosi plesni prosto gibali po vašem domu in ogrožali tudi živali.

S čim uničiti plesen? Spoznajte inovativno sredstvo Stop plesen

Izdelek Stop plesen uporablja pri svojem delovanju posebej razvito obliko stabiliziranega vodikovega peroksida, poleg vsega pa je tudi bio razgradljivo in po delovanju razpade na vodo in kisik. Naj omenimo samo nekaj njegovih številnih prednosti: - že pripravljen za uporabo in deluje takoj po nanosu - je popolnoma brez vonja ter ga ni potrebno redčiti z vodo - ni kancerogen in mutagen, ni hormonski motilec - med nanosom prostora ni potrebno izolirati - prostora tudi po nanosu ni potrebno izolirati - odličen in enostaven za preprečevanje nastanka plesni tudi na fugah v kopalnici in tuš kabinah, tretirane površine pa so z nanosom sredstva tudi dezinficirane - ni potrebe po brisanju ali izpiranju in tako tudi ni nevarnosti prenosa plesni ali trosov na neprizadete ali neokužene površine

Spoznajte Stop plesen izdelke za katere jamčimo 100% garancijo. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Stop plesen tako učinkovito prepreči razvoj plesni na kritičnih mestih, uniči tudi obstoječo plesen in prepreči, da trosi plesni krožijo po bivalnem prostoru. Ker je tudi že najbolj tenek sloj kondenza odlična podlaga za takojšen razvoj plesni, uporabnikom svetujemo, naj vsaj enkrat ali pa dvakrat tedensko preventivno razpršijo sredstvo na vsa mesta, kjer samo sumijo, da bi se plesen lahko razvila ali pa se je že.

Kjer so prisotne plesni, se ob uporabi izdelka pojavi bela pena. Na sliki primer vidne pene, ki se je pojavila pri uničevanju plesni pod parketom. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Bi pa radi opozorili, da izdelek Stop plesen, ki ne izloča strupenih hlapov in nima neprijetnega vonja, plesni ne bo pobelil, še vedno jo boste videli in jo boste morali odstraniti sami z gobico za čiščenje, a tako vsaj ne boste imeli zmotnega občutka, da ste se plesni znebili, prav tako pa boste tudi hitro zaznali, če bi se plesen ponovno pojavila. Takrat jo preprosto ponovno poškropite s sredstvom in jo takoj uničite.

Uporabite Stop plesen tudi v kopalnici in kuhinji, poskrbite pa tudi za preventivo

Izdelek Stop plesen se lahko uporablja tudi med čiščenjem kopalnice, kuhinje in drugih bivalnih prostorov, tako da tekočino popršimo na kritičnih mestih, kjer se navadno pojavlja plesen ter pustimo, da deluje. Uporabljamo ga lahko tudi v kopalnici, in sicer se kopalnico prvo očisti, nato se pusti, da se posuši in ko je suho, samo popršimo tekočino kamorkoli na gladko površino in pustimo, da se posuši. Tekočine ni potrebno izpirati ali brisati, nobenega posebnega napora ne terja, hkrati pa lahko z izdelkom tudi popršimo straniščno školjko in jo dezinficiramo. Mnogi se nevarnosti plesni niti ne zavedajo, dokler je ne vidijo s prostim očesom, saj je vlaga (kondenz) na steni s prostim očesom pogosto nevidna. Na steklu kondenz takoj opazimo, tudi če ga je čisto malo, na steni pa tega ne zaznamo. Zato uporabnikom v jesenskih in zimskih mesecih, ko pritisne mraz in se zunanje stene lahko zelo ohladijo svetujemo, naj vsaj enkrat ali pa dvakrat tedensko preventivno razpršijo sredstvo na vsa mesta, kjer samo sumijo, da bi se plesen lahko razvila ali pa se je že, zvišajo pa naj tudi ogrevanje ter redno prezračujejo prostore. Izdelek Stop plesen lahko tako uporabljamo vse dokler ne odpravimo primarnega vzroka, zaradi katerega se plesen sploh pojavi in na takšen način poskrbimo zase, za naše otroke in hišne ljubljenčke.

