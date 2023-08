Kako uspešen bo v boju z vsaj 5 milijardno škodo interventni zakon?

"Namen vlade, praktično celotne politike je, da čim prej, čim hitreje in čim bolj učinkovito pomagamo krajem, ki so se znašli v tej naravni nesreči," je dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Luka Mesec v oddaji 24UR Zvečer. Kot je nadaljeval, ne pomni take naravne nesreče, ki bi prizadela četrtino slovenskega ozemlja. "Namen solidarnostih sobot je, da najdemo dodaten vir za sklad za obnovo Slovenije, ki bo vzpostavljen zato, da pomaga financirati obnovo."

Opozicija je že napovedala, da bo interventni zakon podprla, kaj pa bo naredil Državni svet? Kot je v oddaji 24UR Zvečer pojasnil predsednik Državnega sveta, Marko Lotrič so se že pri prvem interventnem zakonu pristojne komisije odločile, da je pomembno prispevati svoj delček k tej odločitvi in v tem primeru ne pričakuje nič drugega. "V načrtu je, da pohitimo, tako da že v petek pričakujemo izredno sejo državnega sveta," je dejal.

Pri plačilu bodo izvzeti najrevnejši in vsi tisti, ki bodo pripravljeni oddelati eno soboto v letu za solidarnost in se odreči zaslužku, je dodal. Tudi Lotrič pozdravlja zakon. Kot je dejal, se na tak način vsem družinam in posameznikom, podjetjem in infrastrukturi lahko omogoči, da začnejo delati s polnimi pljuči.

Mesec je poudaril, da so se pogovarjali tako z opozicijo, sindikati kot z gospodarskimi zbornicami in nihče ne nasprotuje taki institucionalizaciji solidarnosti kot je bila predlagana. "Mislim da smo v istem čolnu in vsak od nas je nekaj pripravljen dati, zato da pomagamo ljudem, ki so ostali brez vsega." Po njegovih besedah gre za to, da iščejo kako na solidaren način financirati obnovo Slovenije, napeli so vse vire, iščejo vse možnosti, je potrdil. Gre namreč za znesek od tri do pet milijard evrov in svoj delež bo moral prispevati tudi finančni sektor, z bankami in zavarovalnicami vred.

Ukrepi so razdeljeni v tri glavne kategorije - prebivalci, občine, gospodarstvo

Lotrič je pojasnil, da gredo ukrepi v pravo smer, saj je potrebno čim prej odpreti podjetja, omogočiti ljudem, da lahko pridejo na delovna mesta, s tem pa bodo tudi podjetja nase potegnila dobaviteljsko in nabavno verigo, posledično tudi prodajno. "Celoten sistem slovenske industrije, podjetništva in obrti bo zaživel. Vsem je v velikem interesu, da predlagani zakoni gredo v Državni zbor in svet ter dobijo zeleno luč in začnejo veljati," je poudaril.