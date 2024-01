PRENOS V ŽIVO: Kako uspešna je bila Policija v lanskem letu?

Senad Jušić je povedal, da je bilo leto 2023 zahtevno, vendar ocenjuje, da so uspeli zagotoviti varnost prebivalcem Republike Slovenije. "Na področju migracij smo takoj po vstopu Hrvaške v schengensko območje pričeli z okrepljenim delom policije. Okrepili smo delo na področju tujcev. Slovenska policija izvaja vse ukrepe na področju migracij, med njimi je tudi razkrivanje hudodelskih združb, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem migrantov," je dejal Jušić. Zabeležili so 60.587 nedovoljenih vstopov, večina, 95 odstotkov iz Republike Hrvaške.

Izpostavil je tudi zagotavljanje varnosti šol. Jušić je dejal, da so okrepili delovanje po dogodkih v Beogradu ter da še vedno sodelujejo s šolami. Dotaknil se je tudi poplav in dela policistov pri reševanju ljudi in premoženja, urejanju prometa in drugih ukrepih. Stroški policije so znašali 816.000 evrov. Omenil je tudi posadke civilnih helikopterjev, ki so reševali ljudi, živali in oskrbovali poplavljena območja.

V novem letu bodo po besedah Jušića v ospredju naloge: zagotavljanje varnosti državne meje, boj proti tihotapcem in preprečevanje nezakonitega prehoda državne meje, aktivno delo na področju femicida, nasilja v družini in vseh oblik spolnega nasilja. Kot bistveno je tudi omenil preprečevanje, zaznavanje in preiskovanje korupcije. "Z opravljenim delo v preteklem letu dokazujemo, da smo kos varnostnim izzivom, ki so pred nami," je dejal in se zahvalil zaposlenim v policiji.

Robert Ferenc je spregovoril o uporabi prisilnih sredstev. Strelnega orožja in električnih paralizatorjev policisti niso uporabili. Od leta 2017 so strelno orožje uporabili le v treh primerih, paralizator pa od zakonske uvedbe trikrat. Enega sicer v začetku letošnjega leta. Večinoma policija uporablja milejša sredstva, je dejal namestnik generalnega direktorja policije.

Izpostavil je 250 manj zaposlenih v lanskem letu ter poudaril pomen zaustavitev negativnega kadrovskega trenda.