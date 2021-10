Kako uspešni smo po državi pri cepljenju proti covidu-19?

In še drugi del te lestvice: v občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah je cepljenih le 37,2 odstotka občanov, v Trnovski vasi 37,6 odstotka, v Juršincih 39 odstotkov, v Zavrču 40,3 odstotka, v Škocjanu pa je precepljenost 41,1-odstotna.

Kako visoka je precepljenost med populacijo po starostnih skupinah?

Najnižja je precepljenost v starostni skupini 30 do 34 let, kjer je cepljenih 45,7 odstotka. 25- do 29-letniki so 47-odstotno precepljeni z obema odmerkoma. 48,5-odstotna precepljenost je v populaciji od 35 do 39 let. Mladi med 18. in 24. letom so bili več kot polovico odzivni na povabilo k cepljenju, cepljenih je 52,6 odstotka.

V skupini od 70 do 74 let je precepljenost kar 82,9 odstotna, pri tistih med 74 in 79 let je 81-odstotna, starejši od 80 do 84 let pa so še edina skupina, kjer je precepljenost več kot 80-odstotna.