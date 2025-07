PRENOS V ŽIVO: Kako uspešni so bili dijaki na maturi?

Predstavniki ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Državnega izpitnega centra predstavljajo rezultate splošne, poklicne in mednarodne mature v letošnjem spomladanskem roku. Na splošni maturi je vse točke doseglo 22 dijakov, na poklicni 37, na mednarodni pa trije. Zlatih maturantov je bilo medtem na splošni maturi 315, na poklicni pa 177.