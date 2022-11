Kako uspešno narediti najbolj slastne piškote s prazničnimi motivi

In potem mi je kolegica iz službe priporočila Deerly - valjar za testo z motivi . Ker so bile počitnice pred vrati, sem se odločila, da ga takoj preizkusim.

Kardinalna napaka, ki sem jo delala, je bila ta, da sem poskušala sama oblikovati in okrasiti piškote s papirjem, folijo, plastičnimi jogurtovimi kozarčki... Samo tratila sem čas in živce. In naj vam takoj povem, da okraševanje z royal icingom ni najboljša ideja za začetnike.

S pomočjo tega recepta in valjarja Deerly bodo vaši piškoti postali najljubši za vso družino! Recept je predviden za eno zmes, po želji pa jo lahko podvojite ali potrojite in tako dobite večjo količino.

Postopek priprave piškotov je bil enostaven in hiter, skoraj brez zapletov. Piškoti so izgledali čudovito. Bil je že skrajni čas!

Začela sem z izdelavo testa, kot sem navajena, in ga dobro pregnetla. Nato sem vzela valjar z motivi in ga nežno povaljala po testu. Rezultat: z eno potezo sem ure risanja različnih vzorcev po piškotih spremenila v le 3 sekunde dela .

7. Piškote pustite v hladilniku 1 uro in tik preden jih vzamete ven, segrejte pečico na 150. Piškote vzamete iz hladilnika in postavite v pečico za 30–35 minut.

5. Posujte svoj valjar z motivi z izdatno količino moke in nežno otresite presežek. Zelo nežno povaljajte Deerly valjar po testu. Za to boste imeli samo eno priložnost, ker testa ne morete razvaljati drugič.

4. Če ste to zmes podvojili ali potrojili, boste morda morali to narediti postopoma, en kos naenkrat.

Uživajte v pripravi neverjetno enostavnih prazničnih piškotov, ki bodo razveselili vašo družino.





