Kako usposobljene so ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa?

Na dogodku so zbrane nagovorili Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica, Branko Sojer, vodja Sektorja za operativo pri Upravi RS za zaščito in reševanje ter Ana Žerjal, predsednica Rdečega križa Slovenije in izpostavili hvaležnost nad odzivom, pomembnost povezanosti in usklajenega delovanja znotraj sistema sil zaščite in reševanja ter seveda sam pomen prve pomoči in oživljanja.

Kako zahtevni in realistični so bili scenariji?

"Po odzivih ekip lahko rečemo, da so bili mnogi presenečeni, nekateri celo osupli, vsi pa so si bili mnenja, da gre za resnično zelo življenjske in celo vsakdanje situacije – delovna nesreča na delovišču, tragični dogodki na pikniku, pomanjkljiva oprema na turističnem ogledu lokalnih znamenitosti, nenadno poslabšanje zdravstvenega stanja, družinske težave ter masovna prometna nesreča," so sporočili z Rdečega križa Slovenije.