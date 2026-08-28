Kako ustvariti reševalni pas na odseku s tremi prometnimi pasovi?

Postopek ustvarjanja reševalnega pasu na odseku s tremi prometnimi pasovi je drugačen. "Reševalni pas vedno vzpostavimo med skrajno levim in sredinjskim pasom. Vozila na srednjem in desnem pasu se pomaknejo desno, na levem pasu pa levo," pojasnjuje Zavod Reševalni pas.

Ob zastoju na avtocesti je treba intervencijskim vozilom omogočiti neoviran prehod do kraja nesreče, opozarja tudi Policija.

Ob vsakem zastoju upoštevajte naslednje pravilo o razvrščanju vozil:

- Vedno, ko pride do ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer, morajo vozniki med kolonama vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil.

- Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča.

- Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na preostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas.

- Predpisana globa za nepravilno razvrščeno vozilo ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti in za vožnjo po reševalnem pasu je 500 evrov, vozniku motornega vozila se izrečejo tudi 3 kazenske točke.