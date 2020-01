Kako v 2 tednih do naravno gostih obrvi ter daljših trepalnic?

Vaše oči ščitijo pred umazanijo, ki bi lahko zašla v njih, hkrati pa so tudi izraz vaših čustev, zato je pomembno, da so negovane in pravilne oblike glede na vaš obraz. Ni vse le v puljenju, voskanju, vrisovanju obrvi … Za lepe in naravne obrvi lahko z nekaj triki in pripomočki poskrbite kar sami – a seveda s kančkom potrpežljivosti. Kaj pa trepalnice? Ustvarjanje popolnega videza trepalnic je mnogo več kot iskanje prave maskare . Ustrezna nega trepalnic naredi pravo razliko med redkimi trepalnicami in gostim, polnim lokom.

Brez olivnega olja nam živeti ni, bi lahko rekli. Dragoceno in cenjeno je tako v kuhinji, kot v kozmetiki. Olivno olje je polno vitamina E, zato zelo dobro deluje na rast dlačic, hkrati pa hrani kožo. Nekaj kapljic segrejte in ga s prsti nanesite na obrvi. Masirajte obrvi in pustite, da se olje vpije in prične delovati. Če vas »oljast« občutek ne moti, pustite olje delovati kar čez noč in ga zjutraj sperite. Če pa vas ta občutek na koži moti, ga sperite po nekaj minutah in nato na obrvi nanesite serum za rast trepalnic Lux-Factor – da, deluje in pomaga tudi obrvem!

Čebula

Nekoliko bolj smrdeča metoda, a zelo učinkovita, če jo izvajate pravilno – enkrat tedensko, šest tednov za prave rezultate. Čebula vsebuje veliko žvepla, ki okrepi korenine dlačic. Najprej jo očistite in jo zmešajte v gosto zmes. Nato namažite obrvi in pustite učinkovati približno pet minut, pri tem pa pazite, da ne pride v stik z očmi. Na koncu obrvi in obraz očistite, da sperete vse ostanke.

Serum za rast trepalnic

Tako je, prav ste prebrali, serum za rast trepalnic Lux-Factor, kot rečeno, pomaga tudi vašim obrvem, saj dokazano deluje stimulativno v samem foliklu – korenini dlačice. Najbolj priporočljivo je, da ga na obrvi nanesete zvečer, ko si očistite obraz in ga pustite delovati čez noč.

Naj odstranjevanje ličil postane vaša rutina