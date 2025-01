Kako v 2025 prišparati? Tako boste za svoj denar dobili več!

Trgovske blagovne znamke že dolgo veljajo za cenovno ugodnejšo in obenem tudi kakovostno alternativo priznanim blagovnim znamkam. Kupci vse pogosteje posegajo po teh izdelkih, saj ti združujejo dostopnost in preverjeno zanesljivost. Na ta način za manj denarja dobijo kar največ.

Cenovno ugodna izbira

Izdelki iz linije SPAR trgovska znamka so v povprečju za več kot tretjino cenejši od primerljivih izdelkov priznanih blagovnih znamk, ki so na voljo v Sparu in pri drugih trgovskih verigah.* Pri tem pa vam ni treba sklepati kompromisov pri kakovosti, saj kakovost izdelkov potrjujejo strokovno priznane slovenske in tuje inštitucije za preverjanje kakovosti. SPAR trgovska znamka, pod katero spadajo Kakovostna znamka SPAR, SPAR Super, Lovely in Splendid, zato ponuja najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Izbirate lahko med kar 47 linijami lastnih blagovnih znamk in skupno več kot 7700 izdelki.*

Preverjena kakovost

Pri razvoju izdelkov SPAR trgovske znamke se v Sparu opirajo na strokovno znanje in smernice priznanih slovenskih inštitucij za preverjanje kakovosti, kot so Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Inštitut za nutricionistiko, Bureau Veritas, GZS – Gospodarska zbornica Slovenije, pa tudi na tuje laboratorije in inštitute.*

Med Sparovimi trgovskimi znamkami je odlična Kakovostna znamka SPAR, ki izstopa po izvrstnem sodelovanju s preverjenimi slovenskimi dobavitelji. Zato zelo pomemben del ponudbe na Sparovih policah predstavljajo izdelki, proizvedeni v Sloveniji. Njihovo kakovost v Sparu redno preverjajo tako pri pridelovalcih kot pri rejcih, zato izdelki dosegajo visoke standarde. Nekateri med njimi pa se ponašajo tudi s certifikatom "Izbrana kakovost – Slovenija", ki zagotavlja višjo kakovost, svežino, pristen okus in slovensko poreklo.