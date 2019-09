Kako v času instant odnosov znižati število okuženih?

Naključno testiranje med študenti ljubljanske medicinske fakultete je pokazalo, da je bilo pet odstotkov testiranih pozitivnih na okužbo s klamidijo, zato so jih poslali na nadaljnja testiranja še na druge okužbe, ki so sicer zadnje desetletje v porastu, ne samo pri nas, tudi v Evropi. Takšni rezultati nas opominjajo na to, da bolezni lahko beležimo in zdravimo le, če jih odkrijemo, večina pa živi v prepričanju, da so zdravi in testiranj ne opravijo.

VEČ VIDEOVSEBIN 02:55 Iz 24UR ZVEČER: Spolno prenosljive bolezni 04:39 Iz 24UR ZVEČER: Evita Leskovšek o spolno prenosljivih boleznih