Kako v času pandemije možgani prepoznavajo obraze, prekrite z maskami?

Pravijo, da so oči okno v dušo, ampak za prepoznavo človeka so možgani vajeni cele naše podobe. Kako naši možgani delujejo? Obraz možgani zaznavajo kot celoto, v trenutku preračunajo razdalje med obraznimi potezami. Z zaščitno masko pa jim to onemogočimo.

Če je bila pred pandemijo pri tem bolj aktivna desna možganska hemisfera, pa zdaj leva obraze preučuje bolj zaporedno in analitično."Spodbudimo možgane k drugačnemu procesiranju, da se bolj ustavljajo na posameznih značilnostih, kot so oči, obrvi, čelo," razloži nevrolog Zvezdan Pirtošek.

PsihologErez Freudz univerze York v Torontu je vodil raziskavo, kako čas pandemije vpliva na naše družbene interakcije in sposobnosti. Vštudijo so vključili 500 oseb in jim pokazali različne obraze z maskami, te pa so morali povezati s slikami istih ljudi, prikazanih iz drugih zornih kotov.

Imajo pri prepoznavanju večje težave otroci ali odrasli?

Pri odraslih se sposobnost zaznavanja obraza zmanjša za okoli 15 odstotkov, pri otrocih pa za 20. Percepcija obraza je najpomembnejša vizualna sposobnost, ki jo človek ima, je za CBC povedal Freud. "Evolucijsko je obraz tisto, kar mi bo povedalo, ali si mi nevaren, ali se ti lahko približam,"pa dodaja Pirtošek.