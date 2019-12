Kako v letu 2020 porabiti čim manj dopusta za čim več prostih dni? 

255 delovnih dni. Toliko nam jih prinaša prihajajoče leto. Večini številka ne pove veliko. Kaj pa, če dodamo, da jih je bilo letos "le" 249, lani in predlanskim pa še en manj? Potem je slika bolj jasna.

Leto 2020 nam kot prestopno "radodarno" prinaša dodaten (delovni) dan, hkrati pa kar osem praznikov, ki so sicer dela prosti dnevi, pade na soboto ali nedeljo. Šteli smo tudi veliko noč in binkošti, a tu so še slovenski kulturni praznik (8. februar - sobota), praznik dela (2. maj - sobota), Marijino vnebovzetje (15. avgust - sobota), dan reformacije (31. oktober - sobota), dan spomina na mrtve (1. november - nedelja) ter dan samostojnosti in enotnosti (26. december - sobota).

Vse to je le uvod v še bolj neizprosno leto 2021, ko bodo na vikend padli 8. februar, 1. in 2. maj, 15. avgust, 31. oktober ter 25. in 26. december. In kaj sledi? Novo leto, torej 1. in 2. januar, na soboto in nedeljo.

Kako planirati dopust?