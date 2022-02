Kako v množici izdelkov za boleče grlo izbrati pravega?

Boleče grlo se po navadi začne z blagim praskanjem in draženjem v grlu ali z oteženim požiranjem. Marsikoga ob tem zaskrbi: »Kaj pa če gre za covid?« Bolečina v grlu je res eden od simptomov covida-19, vendar je tudi simptom drugih okužb, ki zlasti v hladnejšem delu leta prizadenejo naše dihalne poti. Toda, kaj narediti in po katerem izdelku poseči, da bomo kmalu spet na dobrem glasu? Kateri izdelek najhitreje in najbolje pomaga?

icon-expand

Naša ustna votlina je odprt sistem, zato lahko medtem ko jemo, pijemo in dihamo, vanjo vstopajo virusi in mikroorganizmi. Zaradi vdora respiratornega virusa (npr. koronavirusov, virusa gripe) se biološko ravnovesje v ustni votlini poruši. Virus se lahko čezmerno razmnoži, posledica tega pa sta bolečina in vnetje v ustno-žrelnem prostoru. Za ohranjanje zdrave ustne sluznice moramo zmanjšati število patogenih virusov in onemogočiti njihovo razmnoževanje, da tako zmanjšamo širjenje okužbe.

Ali ste vedeli? Če začnemo boleče grlo zdraviti takoj, omejimo okužbo in si hitreje povrnemo moči. Zelo pomembno je, da izberemo pravo zdravilo, ki bo hkrati odstranilo vzrok okužbe ter hitro olajšalo bolečino in vnetje.

Zakaj je za boleče grlo pomembna trojna moč? Ko nas začne praskati v grlu, najprej iščemo nekaj, kar bi hitro zmanjšalo bolečino, saj se lahko stopnjuje in nas ovira pri požiranju in govorjenju. Pozabimo pa, da je bolečina v grlu posledica vnetja. Hitreje in učinkoviteje jo bomo odpravili, če bomo zdravili tudi vnetje. Za vsem tem dogajanjem v grlu pa se skriva povzročitelj. Da bo zdravljenje uspešno, da bo bolečina hitro izginila in se bo našemu grlu povrnila moč, ga moramo uničiti. In kaj je krivo, da nas boli grlo? Najpogosteje so to virusi, redkeje drugi mikroorganizmi ali pa kakšni drugi dejavniki.

icon-expand

Septabene z edinstveno sestavo zagotavljajo trojno moč Slovenski farmacevti za lajšanje bolečine pri vnetem grlu najpogosteje svetujejo zdravilo Septabene, ki združuje vse tri naštete lastnosti. Ima trojno moč – lajša bolečino, deluje proti vnetju in odpravi povzročitelja. (1)

icon-expand

Prva učinkovina v Septabenah (benzidaminijev klorid) lajša bolečino in oteklino, ki nastane zaradi vnetja. Poleg tega na mestu delovanja rahlo omrtviči sluznico. Druga učinkovina v Septabenah (cetilpiridinijev klorid) pa uničuje mikroorganizme in s tem preprečuje širjenje okužbe. Vedeti moramo, da se okužba lahko razširi in bolečina traja dalj časa, če ne odpravimo vzroka. Nedavna raziskava v laboratoriju je potrdila protivirusno delovanje pastil z edinstveno kombinacijo benzidaminijevega klorida in cetilpiridinijevega klorida na SARS-CoV-2. (2)

Ali ste vedeli? Zdravilo Septabene razkužuje ustno votlino in žrelo ter zmanjšuje znake vnetja žrela, kot so bolečina, rdečina, oteklina, vroč občutek in oslabljeno delovanje.

Septabene z edinstveno kombinacijo učinkovin so prava izbira že ob prvih znakih bolečega in vnetega grla, zato naj bodo vedno pri roki.

icon-expand