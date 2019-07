Kako v poletnih mesecih varno in sproščeno na pot?

Če vam čas dopušča, se na pot odpravite takrat, ko so glavne prometnice proti turističnim destinacijam manj obremenjene. "Voznikom svetujemo, naj se izognejo potovanju proti morju ob sobotah med 7. in 14. uro, ko je pričakovati največ zastojev. V obratni smeri, torej od turističnih krajev, predvsem iz Hrvaške proti notranjosti Slovenije ter v smeri proti Italiji in Avstriji, pričakujemo zastoje predvsem ob nedeljah čez dan ter proti večeru," so še zapisali na spletni strani.

Za začetek tako svetujejo voznikom, da pred odhodom na pot preverite stanje na slovenskih cestah in mejnih prehodih. V izogib daljšemu čakanju na bolj obremenjenih mejnih prehodih, med katere med drugim uvrščajo Jelšane, Starod, Gruškovje, Dragonja, Sečovlje, predlagajo, da izberete manjše in manj obremenjene mejne prehode.

Poiščite alternativne poti in manj obremenjene mejne prehode

Namesto uporabe najbolj obremenjenih cest in mejnih prehodov na Amzs priporočajo, da poiščete alternativne poti in morda si lahko pot do počitniškega cilja tako popestrite z ogledom kulturnih in naravnih znamenitosti.

Preverite stanje avtomobila

Svetujejo tudi, da pred odhodom preverite kondicijo avtomobila, s čimer lahko preprečite okvaro in poskrbite, da sredi vročine v zastoju ne boste ostali brez hlajenja kabine ali pa na gorskem prelazu z obrabljenimi zavorami ter pregretim motorjem. "Avto mora na pot v dobri kondiciji – le tako bo vožnja varna in udobna."Tako ne pozabite preveriti zaloge tekočine za pranje stekel, količino olja, kakšna je raven hladilne tekočine, poskrbeti za ustrezen tlak v pnevmatikah, saj bo avto polno naložen.

Red v prtljažniku in na strehi

"Pravilno naložena prtljaga ne pomeni samo manjšega tveganja za poškodbe ob nesreči ali zaviranju v sili, temveč tudi udobnejšo vožnjo,"pravijo pri Amzs. Zato svetujejo, da prtljago sistematično in pravilno zložite v prtljažnik: težje predmete na dno prtljažnika takoj za naslonjalo klopi, nanje pa zložite ostale, lažje kose prtljage. Prtljaga naj ne sega prek višine zadnjih sedežev, če pa že ne gre drugače, naj bodo tam res najlažji predmeti, nikakor pa ne predmeti z ostrimi robovi ali veliko maso.

Nujno varnostno opremo, kot so odsevni brezrokavnik, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, rezervno motorno olje, tekočino za pranje stekel, kit za popravilo pnevmatik ali dvigalko in ključ za vijačenje, si pripravite na hitro dostopno mesto v prtljažniku. Tako ob okvari ali nesreči ne boste rabili iz avta zložiti vseh stvari. Enako velja za dostop do rezervnih oblačil, dežnika, svetilke in hrane ter pijače.