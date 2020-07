Kako cerkev v praksi zbira podatke o vernikih

Cerkev se je odločila, da bodo verniki ob nedeljskih in prazničnih mašah ob vstopu v cerkev v poseben nabiralnik oddali svoje telefonske številke. Z uvajanjem novih preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa so župniki že pričeli.

Med njimi je tudi župnik Alojzij Grebenc iz Dola pri Ljubljani. "Mizico bom namestil tja, kjer je nabiralnik za darove,"pove in doda, da bo posameznik vzel listek in pisalo, zapisal telefonsko številko in jo oddal v nabiralnik.

V vladnem odloku sicer črno na belem piše, da je v primeru zbiranja več kot 10 ljudi treba oblikovati seznam navzočih, na katerem morajo biti ime in priimek udeležencev, pa tudi naslov in kontaktna številka."V primeru za sledenje potencialno okuženim oziroma bolnim je ta lista na razpolago še ves naslednji mesec," je dejal minister Aleš Hojs.

Med tedenskimi mašami številk ne bodo beležili

Toda cerkev se je odločila, da bo pravila nekoliko prilagodila, saj so med svoja navodila nedvoumno zapisali, da na listek ni potrebno zapisati imena in naslova. Poleg tega telefonskih številk ne bodo beležili med mašami, ki bodo potekale med tednom.

"Čez teden je udeležba precej manjša, pride jih 15 do 20. In jaz vse poznam," razlaga Grebenc. Medtem Slovenska škofovska konferenca pred kamero ni želela podati izjave o tem, zakaj državna pravila krojijo nekoliko po svoje.

Če že župniki ne, maske nosijo vsaj verniki

Po vladnem po odloku se v cerkvi tudi nikakor ne sme zbrati več kot 50 ljudi. In če škofovska konferenca narekuje, da duhovnik masko nosi le v primeru povečanega števila okuženih in ne vedno, kot to velja za vse druge zaprte prostore, se pa vsaj verniki zavedajo nevarnosti in maske nosijo. "Imajo jih kar vsi, tako da ni problem, tudi za obhajilo so se zelo dobro navadili," pravi Grebenc.

Škofovska konferenca le pisno odgovarja, da bi v primeru oddaje večjega obsega podatkov prihajalo do nepotrebnih vrst in gneče pred cerkvami, kar da z vidika preprečevanja epidemije ni optimalno. Poleg tega ocenjujejo, da je zbiranje zgolj telefonskih številk ustrezno uresničevanja vladnega odloka.