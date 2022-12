Kako v prihajajočem letu izboljšati svoje navade?

Praznični čas običajno izkoristimo za pregled preteklega leta in zastavljanje ciljev za prihodnost.

Pri tem velja poudariti, da novoletne zaobljube niso nekaj, kar se je pojavilo šele s sodobnim načinom življenja. Njihovi začetki segajo daleč nazaj – v srednji vek. Čeprav se je vsebina samih zaobljub skozi čas spreminjala, je njihov namen ostal enak – želimo si doseči zastavljene cilje in postati boljša različica sebe. Večina zaobljub posameznikov po vsem svetu bo tudi letos vezanih predvsem na izboljšanje zdravja in počutja ter opustitev škodljivih navad. Od tisočih, ki si bodo cilje postavili, bo le malo takšnih, ki jih bodo dejansko tudi uresničili. Z Galaxy Watch5 pametno uro bo vzpostavljanje zdravih navad postalo hitro in enostavno. Pametna ura vas bo spremljala na vsakem koraku in vam zagotavljala potrebne informacije in vzpodbudo na poti do začrtanih ciljev.

Z naraščajočo željo po boljšem razumevanju in ukrepanju v zvezi s posameznimi zdravstvenimi cilji se je Samsung odločil zagotoviti poglobljeno spremljanje in praktične podatke, ki uporabnikom ponujajo informacije, ki jih potrebujejo za pomoč na njihovi poti do zdravja in dobrega počutja. Galaxy Watch5 je opremljen z edinstvenim senzorjem Samsung BioActive, ki poganja naslednjo dobo digitalnega spremljanja zdravja. BioActive Sensor uporablja en sam edinstven čip, ki združuje tri zmogljive zdravstvene senzorje – optični srčni utrip, električni srčni signal in bioimpedančno analizo telesne sestave – za zagotavljanje obsežnih odčitkov, ki vključujejo srčni utrip, raven kisika v krvi in celo raven stresa. Poleg tega lahko uporabniki pridobijo globlje razumevanje zdravja svojega srca s spremljanjem krvnega tlaka in EKG – neposredno na zapestju.

Niste povsem prepričani, kje tiči vzrok za vaše slabo počutje? S pomočjo Galaxy Watch5 ga boste lahko spremljali skozi celoten dan in pridobili boljši vpogled v svoje dnevne navade. Pametna ura bo beležila vse vaše aktivnosti ter vas v realnem času opozarjala na previsok srčni utrip, premajhno količino telesne aktivnosti, slabo kakovost spanca in stresne situacije. To, da se sploh zavedamo svojih težav, je seveda pomemben prvi korak na poti do boljšega zdravja in počutja. Galaxy Watch5 je zasnovana za vsakodnevne zmage in ponuja celovito izkušnjo od začetka do konca, ki presega fitnes dejavnosti in vključuje proces po vadbi, počitek in okrevanje. Orodje za merjenje telesne sestave zagotavlja popoln posnetek uporabnikovega splošnega zdravja, ki mu nudi prilagojen pristop za zastavljanje ciljev, vodenje skozi prilagojene vadbe in spremljanje napredka. Ko je čas za počitek, serija Galaxy Watch5 omogoča uporabnikom podatke o okrevanju, vključno s srčnim utripom po intenzivni vadbi, in prilagojena priporočila glede porabe vode na podlagi izgube potenja.

Pri dobrem počutju je pomemben nočni počitek, zato uporabnikom pomagajo do boljšega spanja. Nudijo razumevanje vzorcev spanja prek rezultatov spanja, ki spremljajo faze spanja, skupaj z zaznavanjem smrčanja in ravnjo kisika v krvi. S tem dosežete izboljšane spalne navade z naprednimi nasveti za boljše spanje, ki nudijo prilagojen enomesečni vodeni program. Z integracijo SmartThings Galaxy Watch5 samodejno nastavi povezane luči, enote klimatske naprave in televizorje na vnaprej določene nastavitve, ki poskrbijo za idealno okolje za spanje. Uporabniki lahko spijo varno in trdno, saj vedo, da izboljšano zaznavanje padcev zagotavlja obveščanje stika v sili, če se vi ali vaša ljubljena oseba spotaknete doma ali padete s postelje .

