Kako v primeru okuženih potnikov ravnati na vlakih in avtobusih?

Če se na zaposlene obrne potnik, pri katerem so se v 14 dneh po vrnitvi s Kitajske (vključno s Hongkongom in Macaom), Južne Koreje, Irana ali italijanskih provinc Lombardija, Benečija, Piemont ali Emilija-Romanja pojavili bolezenski znaki, kot so vročina in kašelj ali občutek težkega dihanja, mu je treba svetovati, da se ta presede v del vozila, kjer bo vsaj 1,5 metra oddaljen od ostalih potnikov, v kolikor je to mogoče.