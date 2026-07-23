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Slovenija

Kako v Sloveniji skrbimo za varnost v bazenih?

Ljubljana, 23. 07. 2026 19.35 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Tanja Volmut
Varnost v bazenih

Grozljivi primeri iz sosednje Italije še vedno odmevajo - v treh mesecih trije hudi primeri poškodb in celo smrt. Dvema deklicama je potegnilo v bazenski odtok lase, tretji pa nogo. Deklica, ki so jo reševali tako, da so ji kopalci ostrigli lase pod vodo, je žal kasneje v bolnišnici umrla. In kaj v luči tega ugotavljajo naši inšpektorji?

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