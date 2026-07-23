Slovenija
Kako v Sloveniji skrbimo za varnost v bazenih?
Grozljivi primeri iz sosednje Italije še vedno odmevajo - v treh mesecih trije hudi primeri poškodb in celo smrt. Dvema deklicama je potegnilo v bazenski odtok lase, tretji pa nogo. Deklica, ki so jo reševali tako, da so ji kopalci ostrigli lase pod vodo, je žal kasneje v bolnišnici umrla. In kaj v luči tega ugotavljajo naši inšpektorji?
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.