Kako v teh časih varčevati za svojo pokojnino?

Vlagatelji, ki so svoje naložbe razpršili globalno, v tem času niti niso imeli velikih izgub. Razvrednotenje sredstev na bančnih računih oziroma naloženih v državnih obveznicah bo v prihodnosti še višje. Strokovnjaki opažajo, da posamezniki preveč prihrankov puščamo na bančnih računih, ki pa nam jih odžira inflacija in je denar čedalje manj vreden. Danes je še pomembneje kot kadarkoli prej v preteklosti razpršiti. Potrebno je imeti globalno razpršen portfelj, denar pa v stabilnih globalnih delniških družbah. Če želite pozitivne realne donose, boste seveda večino vlagali v delnice in se tega recepta držali več desetletij.

V FINANČNI HIŠI, kjer so specializirani za pokojninsko svetovanje, predlagajo, da najprej pogledamo, koliko imamo sploh prihrankov, denarja in likvidnih naložb, s pomočjo katerih bomo črpali mesečne prihodke na svoja stara leta. Če nimamo dovolj prihrankov, je potrebno takoj dodatno varčevati. Za pokojnino bomo morali imeti prihranjenih vsaj 10 letnih plač, kar pa ni zanemarljivo, še težje pa je to doseči. Najlažje se doseže z dolgoletnim rednim discipliniranim naložbenim varčevanjem.

Kdaj je sploh pravi čas za varčevanje?

Čim prej, tem bolje.

Vsak dan zasledimo v novicah nasvete, da naj začnemo varčevati za pokojnino čim prej. Seveda drži, da je treba pričeti z varčevanjem čim prej, najbolje ob prvi zaposlitvi. Če začnemo dovolj zgodaj, lahko cilj dosežemo že z manjšimi sprotnimi zneski, kot bi jih morali varčevati, če začnemo varčevati v srednjih letih.

Čas je največji kapital, ki ga imate pri ustvarjanju pokojnine. Če pa varčujete še vedno nizek znesek ali nič, si takoj dajte narediti pokojninski načrt. Strokovnjaki FINANČNE HIŠE izdelajo pokojninski načrt in vam svetujejo kako se lotiti pokojninskega problema. Saj nihče ne želi na stara leta delati.

Pokojninski načrt vam omogoča, da začnete na začetku in ne na repu, kar naredi večina ljudi in na koncu ne privarčuje dovolj.

Ta izračun šokiral ljudi

Da bomo razumeli, kaj nam prinese mladost pri varčevanju, si poglejmo primer zgodbe Marka in Mojce.

Marko in Mojca sta stara 25 let in oba varčujeta mesečni znesek 100 EUR. Oba izbereta enako naložbeno varčevanje s 6 % letno donosnostjo.

Mojca je vplačala 12.000 EUR; Marko pa 36.000 EUR, a na koncu dobita oba isti znesek. Kako je to možno?

Edina razlika je ta, da je Mojca pričela z varčevanjem pri svojem 25. letu starosti, Marko pa je z varčevanjem odlašal in začel varčevati šele čez 10 let, ko je dopolnil 35 let.

Mojca, ki se takoj odloči:

- Mojca varčuje od 25. leta naprej in varčuje zgolj 10 let.

- Pri 35. letu prekine z varčevanjem, vplačala je 12.000 EUR svojega denarja in privarčevani znesek skupaj z obrestmi v višini 16.326 EUR pusti na svojem naložbenem računu.

- Pri svojih 65. letih Mojca preveri svoje stanje na svojem računu in ugotovi, da je prihranila 97.925,65 EUR. Ta znesek bo lahko namenila za svojo mesečno rentno izplačevanje. Tako bo mesečno prejemala 624 EUR rente do svojega 90. leta starosti.

Marko, ki odlaša 10 let:

- Marko odlaša z varčevanjem 10 let in prične šele pri svojem 35. letu starosti in varčuje 30 let po 100 EUR. Vplača 36.000 EUR svojega denarja. Po 30 letih mesečnega varčevanja prihrani isti znesek kakor Mojca.

Primer jasno prikazuje, da je potrebnih veliko manj vplačil, če pričnete varčevati 10 let prej. Čeprav po 10 letih prekinete z varčevanjem in do tedaj privarčevana sredstva pustite plemenititi naprej, boste v 10 letih privarčevali isti znesek kot nekdo drug, ko bo pričel z varčevanjem 10 let kasneje in bo moral za isti znesek vplačevati 30 let. Vplačal bo 36.000 EUR svojega denarja, vi pa 12.000 EUR.

Donosno naložbeno varčevanje prinaša nadpovprečno visoke donose.

