Kako varčevati čim bolj varno in donosno?

Včasih smo rekli "Tolar na tolar, pogača; kamen na kamen, palača." Čeprav imamo že skoraj 20 let evro, velja enako. Če bi lani vsak mesec na stran dali 50 evrov, bi na koncu leta dobili skoraj še eno božičnico, ampak glede na obresti na naših bankah bi si z obrestmi lahko kupili kvečjemu eno malo kavo, pa še to ne v Ljubljani. Kako torej denar oplemenititi, da nam bo začel služiti? Zakaj izgubljamo, če ga imamo v nogavici? In kako varne so katere naložbe?