Kako varna je Ljubljana? Izpoved žrtve napada

Zgodilo se je pozno ponoči v centru Ljubljane, pripoveduje bodoči študent, ki želi ostati anonimen: "Dva fanta sta pristopila k naši skupini prijateljev. Rekla sta, da sta neonacista. Spraševala sta, če smo mi antifa, če smo proti fašistom."

Moška sta imela približno 20 let, ocenjuje. Nadlegovanje se je stopnjevalo. "Spraševala sta, od kod smo. Jaz sem rekel, da nisem iz Slovenije. Spraševala sta, zakaj sem sploh tukaj, kaj delam tukaj. Punci sta rekla, da mora iti v kuhinjo. Poskušala sta nas zastraševati. Rekla sta, da moramo na kolena in se opravičevati. Ne vem, iz katerega razloga."

Poskušali so pobegniti, a so jih nasilneži zasledovali in našega sogovornika napadli in pretepli. "Bil sem v nekakšnem šoku zaradi tega, ker me je najprej eden udaril v glavo z roko, drugi pa z nogo."

Nasilneža sta pobegnila, naš sogovornik pa je zaradi udarca v čeljust poiskal nujno pomoč in poklical Policijo. A nad njihovim odzivom je ostal razočaran.

Da ta primer nikakor ni osamljen, opozarja aktivist Miha Blažič z Ambasade Rog. "Nasilne skupine mladih moških, ki napadajo predvsem tujce v prestolnici, opažamo že nekaj mesecev. Gre za organizirano nasilje nad vsemi, ki so videti drugače. Vidimo težavo pri tem, da je dejansko zelo malo teh zločinov, ki se zgodijo, obravnavanih kot napad iz sovraštva, ampak se obravnavajo kot ulični pretep."

Še več: brutalne pretepe očitno objavljajo tudi na družbenih omrežjih. Tako so denimo objavili fotografijo sledi krvi po brutalnem napadu na indijskega študenta, še dodaja Blažič. Epiloga ta napad ni imel, opozarja, storilci so še vedno na prostosti. Čeprav, kot še doda, "vsi v tej državi, ki spremljamo te stvari, vemo, kdo za tem stoji, vedno so to iste osebe, ki organizirajo napade, in da se dejansko ni nič spremenilo, gre za malomarno, neodgovorno ravnanje".

Naš sogovornik ugotavlja, da je bilo pred letom lažje hoditi ponoči po Ljubljani, ker se nisi bal, da te bo nekdo kar naenkrat napadel.

Policija pa – da so o fizičnem napadu bili obveščeni, da so tudi ugotovili identiteto osebe, ki bi lahko bila udeležena v pretepu, in da dogodek še vedno preverjajo. A da do zdaj ni potrjeno, da je vzrok za pretep rasna nestrpnost. V prestolnici pa, kot še dodajajo, ne zaznavajo porasta takšnih primerov nasilja.



