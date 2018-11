Kako (ne)varne so halucinogene snovi?

Slovenski šaman Don Silvestre Bilvi kot zdravilec v Mehiki živi in dela že štiri desetletja. Za nekoga norec, za druge rešitelj mnogokaterih muk. V svojih obredih uporablja halucinogena sredstva, ki jih pridobivajo iz mehiških kaktusov - pejotlov - in gobice. Preverili smo, kako nevarne, varne ali pa učinkovite te rastline so.