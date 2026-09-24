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Slovenija

Kako varni smo državljani in država pred kibernetskimi napadi?

Ljubljana, 24. 09. 2026 20.04 pred 40 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Janez Usenik
Kibernetski napad

Podjetja uprabljajo napredne zaščite, ljudje pa vse redkeje odgovorajamo raznim nigerijskim princem, ki nam ponujajo milijone. Toda samo s tem nismo varni, opozarjajo strokovnjaki. Postati moramo odporni. Tega pa se lahko naučimo recimo od profesionalnih boksarjev.

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kibernetski napad varnost zaščita prevare

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KOMENTARJI1

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tech
24. 09. 2026 20.37
Zdaj ko bo SDS spustil Izrael v vse pore države bomo vedno manj varni.
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