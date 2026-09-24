Slovenija
Kako varni smo državljani in država pred kibernetskimi napadi?
Podjetja uprabljajo napredne zaščite, ljudje pa vse redkeje odgovorajamo raznim nigerijskim princem, ki nam ponujajo milijone. Toda samo s tem nismo varni, opozarjajo strokovnjaki. Postati moramo odporni. Tega pa se lahko naučimo recimo od profesionalnih boksarjev.
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