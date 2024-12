Mesta praznujejo, varnostna tveganja večja

Decembrska praznična evforija se tako po Evropi kot tudi pri nas stopnjuje, na prostem so številni dogodki in božični sejmi, ki jih ljudje množično obiskujejo. Večja so zato tudi varnostna tveganja. Policisti so poostrili varnost tudi pri nas, predvsem v prestolnici. Zlasti ob večjih dogodkih je na kraju več policijskih patrulj, pomagajo še z drugih uprav, pa tudi pripadniki posebnih policijskih enot. Kaj ugotavljajo in kako varna je Ljubljana?