Kako varni so v resnici vodni tobogani?

Pri vsaki vodni atrakciji mora biti med obratovanjem obvezno prisoten usposobljen redar, ki skrbi za varnost uporabnikov. "Varnost obiskovalcev je na našem kopališču prioriteta, zato imamo ob vhodu in na vrhu toboganov nameščene opozorilne table, kjer so navedena pravila spuščanja. Tobogani so tudi semaforizirani, na koncu tobogana je tudi senzor," pravi izmenovodja reševalcev iz vode v Atlantisu Mladen Tešić.

V vodnem parku Atlantis imajo tobogane, ki so za otroke, starejše od šest let, in tobogane za otroke, ki so starejši od 10 let. Če ne dosegajo te starostne omejitve, se lahko sicer po toboganu še vedno spustijo v spremstvu staršev, pojasnjuje Tešić.