Kako varno in učinkovito odstraniti kožne bradavice

Običajne bradavice so pogosta benigna kožna nevšečnost, ki jo povzroča humani papiloma virus (HPV). Okužba povrhnjice povzroči pospešeno razmnoževanje celic in nastanek hrapave tvorbe. Najpogosteje zrastejo na rokah in stopalih, saj so to predeli, ki so vsakodnevno najbolj izpostavljeni dotikom in vlagi. Dolgotrajno čakanje na spontano izboljšanje se ne priporoča, danes so na voljo varne in zanesljive rešitve za lajšanje te nevšečnosti.

Bradavice na podplatu so zelo pogoste. FOTO: Arhiv ponudnika

Najpogostejše vrste in njihove značilnosti

Trenutno poznamo več kot sto vrst virusa HPV, zato se bradavice med seboj močno razlikujejo po obliki in mestu nastanka. Spodnja razpredelnica prikazuje najbolj razširjene oblike. Vrsta Značilnosti in videz Najpogostejša lokacija Navadne Neravna hrapava površina z drobnimi črnimi pikami. Roke: prsti in področje ob nohtih. Plantarne Boleč občutek pri hoji, rastejo navznoter v kožo. Nosilni deli podplata in okoli pete. Ploščate Manjše hiperpigmentirane vzbrsti, ki se pogosto prenašajo z britjem. Obraz, zadnji del rok in goleni. Pecljate Drobni koničasti izrastki, veliki nekaj milimetrov. Pojavijo se lahko kjerkoli na koži.

Skriti sovražnik v vlažnih prostorih

Virus HPV preživi na različnih površinah vse od nekaj mesecev do več let. Okužbo povzroči neposreden stik z virusnimi delci prek okuženih predmetov, kot so tla v telovadnicah, nogavice ali brisače. Če obiskujete javna kopališča in savne, ste še veliko bolj izpostavljeni. Toplota in stalna vlaga zmehčata kožo, zato se virus neovirano naseli v mikroskopske razpoke na vaših nogah. Na ta način zrastejo bradavice na stopalu , ki pri hoji povzročajo bolečine. Ko virus enkrat vstopi v najgloblji sloj povrhnjice, začne pospešeno proizvajati svoje kopije. Od okužbe do pojava bradavice lahko mine več mesecev, zato pogosto sploh ne veste, kje in kdaj ste se okužili. Tudi praskanje ali podzavestno grizenje nohtov pospeši prenos virusa na zdrave predele telesa.

Preverjeni postopki in strokovna priporočila

Ob pojavu bradavic se mnogi najprej zatečejo k nepreverjenim metodam, ki jih močno odsvetujemo, saj stroka vselej prisega na medicinsko podprte pristope. Strokovnjaki izpostavljajo, da se v ambulantah najpogosteje uporablja krioterapija ali lasersko zdravljenje, medtem ko se kirurško odstranjevanje opušča zaradi bolečin po posegu. Za varno ukrepanje doma je ena od možnosti uporaba učinkovitih keratolitičnih sredstev. Tekočina za odstranjevanje bradavic Acetocaustin je medicinski pripomoček, namenjen odstranjevanju navadnih bradavic. Njegova aktivna sestavina, monokloroocetna kislina, prodira v globlje plasti in tako pomaga postopoma luščiti poroženelo tkivo. Sredstvo se nanaša zgolj enkrat tedensko, kar uporabnikom močno olajša postopek. Odmrlega tkiva ne smete nikoli na silo trgati, saj s tem tvegate vnetje in dodatno širjenje.

Acetocaustin tekočina za odstranjevanje bradavic FOTO: Arhiv ponudnika

Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0482. Pred uporabo preberite celotna navodila za uporabo in se seznanite z morebitnimi tveganji. Ker lahko kislina poškoduje tudi zdravo kožo, je treba Acetocaustin nanašati natančno po navodilih, samo na bradavico, zdravo kožo okoli nje pa pred nanosom zaščititi. Učinkovitost te sestavine potrjuje tudi sodobna znanost. Študija Uporaba monokloroocetne kisline je učinkovita alternativa krioterapiji za navadne in plantarne bradavice v primarni zdravstveni oskrbi (angl. Monochloroacetic acid application is an effective alternative to cryotherapy for common and plantar warts in primary care ), objavljena v reviji Journal of Investigative Dermatology, je pokazala, da je kloroocetna kislina učinkovita alternativa krioterapiji, saj pri odstranjevanju navadnih in plantarnih bradavic prinaša primerljive rezultate z manjšim bremenom zdravljenja.

Kdaj obiskati zdravnika

Čeprav so bradavice večinoma obvladljive v domačem okolju, takšen pristop ni vedno varen in primeren. Zdravniško pomoč morate poiskati v naslednjih primerih: - tvorba hitro spreminja obliko, barvo ali krvavi, - nepravilnosti opazite na obrazu, spolovilu ali občutljivih sluznicah, - imate diagnosticirano sladkorno bolezen oziroma slabši krvni obtok v okončinah, - je vaš imunski sistem trenutno oslabljen zaradi drugega zdravljenja, - če niste prepričani, da gre res za bradavico, - kadar je bradavic veliko, - v primeru, da domače zdravljenje ni uspešno. Nestrokovno ravnanje v teh situacijah lahko pripelje do resnih poškodb povrhnjice, nastanka razjed in nepotrebnih brazgotin.

Bradavice večinoma lahko odpravite z doslednim upoštevanjem navodil. FOTO: Arhiv ponudnika

Dosledna skrb za zdravo kožo