Kako varno je na naši obali?

Ob tem je seveda nujno, da se držimo določenih ukrepov za boljšo varnost v poletnih dneh, zato je danes o varnostni situaciji in obravnavnih različnih dogodkih, ki so se dogajali med letošnjo turistično sezono, spregovoril načelnik Policijske postaje Piran, Matjaž Žerjal .

Na podlagi statističnih analiz, ki jih merijo od 15. junija do 1. septembra je bilo ugotovljeno, da se je od leta 2020 pojavilo vsaj za 300 dogodkov več. Pri tem gre največkrat za premoženjsko kriminaliteto. V času od 1. junija do 1. avgusta so obravnavali 150 kaznivih dejanj več kot lansko sezono.

Predvsem je šlo za rope, vlome, tatvine. Slednjih je na plaži kar precej, obravnavali so jih namreč že okoli 18, enega izmed storilcev so tudi našli ter ga kazensko ovadli. Načelnik pravi, da imajo storilci izdelan načrt, saj pristopijo k brisačam, ko vidijo, da so plavalci na v vodi in jih okradejo. Materialna škoda je v nekaterih primerih znašala tudi nad 1000 evrov, zato opozarja, da s seboj na plažo nosimo le nujne stvari, vsekakor pa ne visokih zneskov gotovine.

Kolesa, električna kolesa in električni skiroji so prav tako pogosto tarča kraje. Do sedaj jih je bilo 16 in samo eden od teh je zaključen. Storilci kolesa kljub ključavnicam in kljub temu, da so pripeti na kombije, avtodome ter ograje brez večjih težav ukradejo. Storilci ne izbirajo sredstev, da pridejo do svojega plena zato je treba pozornost usmeriti na varnost naših prevoznih sredstev. V Piranu so imeli primer, kjer je storilec kradel kolo vendar je pri tem videla ravno oškodovanka. Kolo mu je vseeno uspelo ukrasti, oškodovanko je odrinil in bi ji lahko povzročil hude telesne poškodbe. Na srečo sta dogodek videla dva domačina, ki sta nemudoma poklicala policijo in jih s svojim opisom storilca ter usmerjanjem, kam je šel vodila skoraj naravnost do njega. Bil je priveden pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja- roparske tatvine.

Kot vsako leto so tudi letos obravnavali nekaj pretepov na portoroški plaži, kjer so oškodovanci bili huje ali lažje poškodovani. V začetku julija pa se je v zgodil še poskus uboja, pretep so izzvale dve nasprotujoči si skupini, eden od mladeničev je izvlekel nož in huje poškodoval mladeniča iz nasprotne skupine. Policisti so mladeniča nujno oskrbeli, da ni izkrvavel in mu s tem rešili življenje.

Tudi letos ni bilo skoraj nič drugače s kršitvami javnega redu in mira. Vsako leto so v lokalih in gostilnah preglasni zato se trudimo, da jih nadzorujemo. Posredovali so pri kršitvami s prepovedanimi drogami, je bilo pa teh prijav veliko manj. Načelnik Žerjal pravi, da se je situacija vrnila nazaj na isto stanje kot je bila pred izbruhom Covida-19. Leto 2020 je bilo sicer enormno kar se prekšrkov in kaznivih dejanj tiče, tega je letos precej manj. Policijska uprava se na turistično sezono pripravlja že pred začetkom, zato jih zdaj nič več ne preseneti.

Portorož je ena izmed naših najbolj obleganih destinacij. Če se sprehodimo po Bledu ali Piranu, je jasno, da je turizem v Sloveniji v polnem zagonu. Polna so parkirišča, mize v lokalih, na ulicah že skoraj stežka slišimo slovenščino.

Slovenija je polna različnih možnosti za dopust, če imate raje poležavanje ob plaži, potem je slovenska obala kot nalašč za sončenje in kopanje, za tiste bolj aktivne pa je v Sloveniji zelo velika izbira pohodniških poti, manj in bolj zahtevnih.