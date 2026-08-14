Kako varno je ponoči v Ljubljani? Na obhodu s policisti v civilu

Četrtkov večer je v središču Ljubljane živahen. Ulice so polne, lokali dobro obiskani, veliko je turistov. S policistoma Policijske postaje Ljubljana Center se sprehodimo čez mesto in preverimo, na kaj so pri svojem delu najbolj pozorni.

"Na žeparje, kakšne roparske tatvine, hujša kazniva dejanja," pojasni policist Leon Rešek. Takšni primeri se dogajajo, njihova pogostost pa je odvisna od območja.

Policisti poudarjajo, da so njihovi obhodi predvsem preventivni. "Delujemo preventivno, ti obhodi so predvsem preventivni. Glavni cilj je tudi, da zaznamo kakšna kazniva dejanja in jih preprečimo," pojasnjuje policist Matic Horvat. Pri zagotavljanju varnosti sodelujejo tudi policisti v civilu, ki so na terenu vsakodnevno.

Na območju Ljubljane deluje tudi posebna delovna skupina za preprečevanje ulične kriminalitete. Nepridipravi so med seboj sicer pogosto povezani, vendar pri tem praviloma ne gre za večje organizirane kriminalne združbe, temveč za posameznike.

Policisti občanom in turistom svetujejo predvsem previdnost. "Treba je paziti nase in na svoje stvari. Če so odprte torbice, jih zapremo," opozarjajo. Ob tem dodajajo, da je njihova naloga tudi pomoč turistom in drugim obiskovalcem mesta.

Kako varno pa se v Ljubljani počutijo turisti? V mestu je bilo sinoči veliko Italijanov, Francozov in Nemcev, ki so nam povedali, da jih za varnost ne skrbi.

"Nobenega strahu ni. Vsekakor se počutimo varno, pa smo že veliko mest obiskali," je povedal eden od turistov. Drugi je dejal, da Ljubljana "izgleda zelo varno". Tudi skupina žensk se v mestu počuti varno in pravi, da lahko hodijo, kjer želijo. "Pariz je recimo druga zgodba. Je večji in so določene ulice, ki niso tako varne," je dodala ena od obiskovalk.

Policisti pa so prisotni tudi na Metelkovi, ki velja za bolj varnostno tvegano območje. Tam jih je mogoče srečati tudi s službenimi psi. Kot pojasnjujejo, se odzovejo tudi na glasnejše vzklike.

"Tukaj zaznavamo povečano število kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete in prepovedanih drog," pravi policist Tomaž Bukovinski. Letos so na območju obravnavali 137 prekrškovnih postopkov zaradi drog.

Policisti so na Metelkovi redno prisotni, izvajajo ciljno usmerjene nadzore ter se odzivajo na zaznane kršitve in prijave občanov. Območje je za nekatere sicer lahko neprijetno, a policija zagotavlja, da varnost tam redno spremlja.

In kakšna je končna ocena policistov? Je Ljubljana v primerjavi z drugimi evropskimi prestolnicami varna?

"Ljubljana je varna," odgovarjajo.