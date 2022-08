Kako varno na pot? 'Ko voznik vidi, da se mu zapirajo oči, je že prepozno'

V nedeljo se je na gorenjski avtocesti smrtno ponesrečil voznik, ki je z osebnim avtomobilom zapeljal z voznega pasu, vozilo je trčilo ob odbojno ograjo, se preobrnilo, na boku pristalo v jarku ob avtocesti in zagorelo. Zakaj je voznik zapeljal s ceste, še ni znano. Ceste so letos vzele 60 življenj, v enakem obdobju lani 65. Toda prometnih nesreč je letos za 12 odstotkov več, prav tako hudih telesnih poškodb.

"Poostreno bomo nadzirali hitrost voznikov, neprilagojena hitrost je še vedno eden najpogostejših vzrokov nesreč z najhujšimi izidi," pravi pomočnik načelnika na postaji prometne policije Ljubljana Uroš Renko. Že pri hitrosti 50 km/h je namreč sila ob trku avtomobila v pešca enaka padcu z višine 9,8 metra, kar je približno tri nadstropja.

In še nekaj ekstremov, ujetih v radarje: v Rečici ob Savinji in Ljubnem so bile na odsekih, na katerih je hitrost omejena na 50 km/h, nedavno izmerjene hitrosti do 137 km/h, v Juršincih pri Ptuju 138. Čeprav so najranljivejši udeleženci v prometu pešci in kolesarji, težka noga ubija na obeh straneh pločevine. Prav zato tudi naslov akcije Najhitrejši včasih ne pridejo na cilj.