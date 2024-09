Kako varno poslovati z vsemi državnimi portali in večino bank? Spoznajte potrdilo ENA ZA VSE!

Kaj je ENA ZA VSE?

ENA ZA VSE je kvalificirano digitalno potrdilo, ki omogoča varno in zanesljivo poslovanje. Primerno je za vsa slovenska podjetja, ki želijo izboljšati svojo digitalno varnost in učinkovitost. Halcomovo digitalno potrdilo zagotavlja preprosto uporabo ene identitete za dostop do številnih storitev.

Prednosti potrdila ENA ZA VSE za podjetja

Varnost: Kvalificirano digitalno potrdilo ENA ZA VSE ščiti vaše poslovne podatke s pomočjo naprednega šifriranja, kar preprečuje nepooblaščen dostop. Halcom ima status kvalificiranega ponudnika storitev zaupanja, saj deluje v skladu z zakoni in predpisi, na podlagi katerih je vpisan na seznam ponudnikov storitev zaupanja v EU.

Pravna veljavnost: Elektronski podpisi, ustvarjeni s potrdilom ENA ZA VSE, so pravno zavezujoči in enakovredni lastnoročnim podpisom, kar je ključno za pravno varnost vašega poslovanja.

Večfunkcionalnost: Uporabljajte eno potrdilo za vse poslovne potrebe – od eDavkov, eUprave, eVEM, e-JN do AJPES-a in drugih storitev. Prihranite čas in zmanjšajte administrativne obremenitve.

Elektronsko podpisovanje: S potrdilom ENA ZA VSE lahko enostavno in hitro elektronsko podpisujete dokumente, kar pospeši vaše poslovne procese in zmanjša potrebo po fizičnem podpisovanju.