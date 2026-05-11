Kako varno sobivati z medvedom?

Kot so v objavi na vladnem spletišču izpostavili na ministrstvu, gre trenutno večjo prisotnost medveda v naravi pripisati naravnemu pojavu, povezanemu z življenjskim ciklom medveda, zaradi česar se lahko ta pojavi tudi v bližini naselij.

"Srečanja z medvedom so sicer redka, saj se človeku praviloma izogne. Do konfliktnih situacij lahko pride predvsem, če človek medveda preseneti, če gre za srečanje z medvedko in mladiči ali kadar je prisoten pes, ki ni na povodcu," so poudarili.

Za varno sobivanje je zato po njihovih opozorilih ključno odgovorno ravnanje. Prebivalce pozivajo, naj imajo pse na povodcu, naj v naravi ne puščajo hrane ali odpadkov ter naj živali v naravi ne hranijo.

Ker je velik del konfliktov povezan z dostopnostjo hrane človeškega izvora, je izjemnega pomena tudi ustrezno ravnanje z odpadki. V luči tega na ministrstvu v sodelovanju z občinami na izpostavljenih območjih postopoma uvajajo medvedovarne zabojnike, ki preprečujejo dostop medvedov do komunalnih odpadkov. Kot poudarjajo pristojni, gre za enega ključnih preventivnih ukrepov, saj zabojniki zmanjšujejo najpogostejši razlog za zahajanje medvedov v naselja.