Kako varno sobivati z medvedom?

Kot so v objavi na vladnem spletišču izpostavili na ministrstvu, gre trenutno večjo prisotnost medveda v naravi pripisati naravnemu pojavu, povezanemu z življenjskim ciklom medveda, zaradi česar se lahko ta pojavi tudi v bližini naselij.
"Srečanja z medvedom so sicer redka, saj se človeku praviloma izogne. Do konfliktnih situacij lahko pride predvsem, če človek medveda preseneti, če gre za srečanje z medvedko in mladiči ali kadar je prisoten pes, ki ni na povodcu," so poudarili.
Za varno sobivanje je zato po njihovih opozorilih ključno odgovorno ravnanje. Prebivalce pozivajo, naj imajo pse na povodcu, naj v naravi ne puščajo hrane ali odpadkov ter naj živali v naravi ne hranijo.
Ker je velik del konfliktov povezan z dostopnostjo hrane človeškega izvora, je izjemnega pomena tudi ustrezno ravnanje z odpadki. V luči tega na ministrstvu v sodelovanju z občinami na izpostavljenih območjih postopoma uvajajo medvedovarne zabojnike, ki preprečujejo dostop medvedov do komunalnih odpadkov. Kot poudarjajo pristojni, gre za enega ključnih preventivnih ukrepov, saj zabojniki zmanjšujejo najpogostejši razlog za zahajanje medvedov v naselja.
V sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije pa so pripravili informativne plakate o tem, kako ravnati v primeru medveda v bližini naselja in kaj storiti, če se ga sreča v gozdu. Plakate so namestili na vidnih mestih po Sloveniji, predvsem na območjih, kjer se medved pogosteje pojavlja oziroma obstaja večja verjetnost njegove prisotnosti. Dostopni so tudi v elektronski obliki, državljani pa si jih lahko natisnejo in izobesijo tudi sami.
V primerih človeške ogroženosti ob pojavu medveda v naselju ali njegovi bližini je državljanom na voljo tudi spletno orodje MedvedoFON. Gre za novo orodje sistema NarcIS, ki združuje biodiverzitetne, naravovarstvene in prostorske podatke.
Vanj se vnesejo podatki o opazovalcu, živali in kraju opažanja ter opis dogodka. Vpisane podatke preverja in analizira zavod za gozdove, ki na podlagi tako zbranih podatkov pripravi strokovni predlog za ukrepanje.
Če medved ogroža ljudi ali pride do napada na človeka oziroma je žival poškodovana po prometni nesreči, pa je treba nemudoma poklicati 112. Center za obveščanje bo nato aktiviral pristojne službe, ki na terenu preverijo stanje in po potrebi izvedejo ukrepe.
Na ministrstvu poudarjajo, da so vzpostavili usklajen sistem za zbiranje informacij in interventno ukrepanje. "Pri tem velja temeljno načelo: varnost ljudi je na prvem mestu, ukrepanje pa mora biti strokovno, sorazmerno in zakonito, ob hkratnem zagotavljanju ohranitve medveda. Hkrati se zagotavlja tudi ukrepe za zmanjševanje škod, med drugim sofinancira nakup električne ograje za zaščito čebelnjakov ter izplačuje odškodnine za nastalo škodo. V okviru projekta Life Varna paša so bili čebelarjem že razdeljeni prvi kompleti zaščitne opreme, s čimer se dodatno zmanjšuje konflikte," so izpostavili.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.