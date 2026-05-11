Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kako varno sobivati z medvedom?

Ljubljana , 11. 05. 2026 06.46 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Rjavi medved

Za varno sobivanje z rjavim medvedom, ki je po zaključku zimskega mirovanja v naravi bolj prisoten, saj zaradi povečane energetske potrebe intenzivneje išče hrano, sta ključni preventiva in odgovorno ravnanje, poudarjajo na ministrstvu za naravne vire. V luči tega v sodelovanju z zavodom za gozdove in občinami tudi krepijo preventivne ukrepe.

Kot so v objavi na vladnem spletišču izpostavili na ministrstvu, gre trenutno večjo prisotnost medveda v naravi pripisati naravnemu pojavu, povezanemu z življenjskim ciklom medveda, zaradi česar se lahko ta pojavi tudi v bližini naselij.

"Srečanja z medvedom so sicer redka, saj se človeku praviloma izogne. Do konfliktnih situacij lahko pride predvsem, če človek medveda preseneti, če gre za srečanje z medvedko in mladiči ali kadar je prisoten pes, ki ni na povodcu," so poudarili.

Za varno sobivanje je zato po njihovih opozorilih ključno odgovorno ravnanje. Prebivalce pozivajo, naj imajo pse na povodcu, naj v naravi ne puščajo hrane ali odpadkov ter naj živali v naravi ne hranijo.

Ker je velik del konfliktov povezan z dostopnostjo hrane človeškega izvora, je izjemnega pomena tudi ustrezno ravnanje z odpadki. V luči tega na ministrstvu v sodelovanju z občinami na izpostavljenih območjih postopoma uvajajo medvedovarne zabojnike, ki preprečujejo dostop medvedov do komunalnih odpadkov. Kot poudarjajo pristojni, gre za enega ključnih preventivnih ukrepov, saj zabojniki zmanjšujejo najpogostejši razlog za zahajanje medvedov v naselja.

Rjavi medved
Rjavi medved
FOTO: Bobo

V sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije pa so pripravili informativne plakate o tem, kako ravnati v primeru medveda v bližini naselja in kaj storiti, če se ga sreča v gozdu. Plakate so namestili na vidnih mestih po Sloveniji, predvsem na območjih, kjer se medved pogosteje pojavlja oziroma obstaja večja verjetnost njegove prisotnosti. Dostopni so tudi v elektronski obliki, državljani pa si jih lahko natisnejo in izobesijo tudi sami.

V primerih človeške ogroženosti ob pojavu medveda v naselju ali njegovi bližini je državljanom na voljo tudi spletno orodje MedvedoFON. Gre za novo orodje sistema NarcIS, ki združuje biodiverzitetne, naravovarstvene in prostorske podatke.

Vanj se vnesejo podatki o opazovalcu, živali in kraju opažanja ter opis dogodka. Vpisane podatke preverja in analizira zavod za gozdove, ki na podlagi tako zbranih podatkov pripravi strokovni predlog za ukrepanje.

Če medved ogroža ljudi ali pride do napada na človeka oziroma je žival poškodovana po prometni nesreči, pa je treba nemudoma poklicati 112. Center za obveščanje bo nato aktiviral pristojne službe, ki na terenu preverijo stanje in po potrebi izvedejo ukrepe.

Na ministrstvu poudarjajo, da so vzpostavili usklajen sistem za zbiranje informacij in interventno ukrepanje. "Pri tem velja temeljno načelo: varnost ljudi je na prvem mestu, ukrepanje pa mora biti strokovno, sorazmerno in zakonito, ob hkratnem zagotavljanju ohranitve medveda. Hkrati se zagotavlja tudi ukrepe za zmanjševanje škod, med drugim sofinancira nakup električne ograje za zaščito čebelnjakov ter izplačuje odškodnine za nastalo škodo. V okviru projekta Life Varna paša so bili čebelarjem že razdeljeni prvi kompleti zaščitne opreme, s čimer se dodatno zmanjšuje konflikte," so izpostavili.

medved sobivanje

Omnibus predlog posega v deset zakonov. Bo sprejet?

Jakova starša: Zakaj je država sploh ustanovila sklad za redke bolezni?

Dominvrt.si Po včerajšnjem napadu medveda na žensko se svetuje velika previdnost
24ur.com Medvedi zapuščajo brloge: veste, kaj narediti, če ga srečate?
24ur.com 'V naslednjih dneh se izogibajte gibanju v gozdu'
24ur.com Srečanje z medvedjo družino: medved v človeku ne vidi plena, pač pa grožnjo
Dominvrt.si Odstrel medvedov - rešitev za prebivalce ali kruto poseganje v naravo?
Dominvrt.si Tako deluje sprej proti medvedom
24ur.com 'Večina bi ob srečanju z medvedom najprej pomislila na beg. To je napaka'
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
10 znakov, da bo vaš partner dober oče
Najpogostejše napake v prvih treh mesecih z dojenčkom
Najpogostejše napake v prvih treh mesecih z dojenčkom
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Ali otroci sodijo na nudistično plažo?
Ali otroci sodijo na nudistično plažo?
zadovoljna
Portal
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
Dnevni horoskop: Škorpijoni so skrivnostni, strelci prekipevajo od spontanih odločitev
Dnevni horoskop: Škorpijoni so skrivnostni, strelci prekipevajo od spontanih odločitev
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen
3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen
vizita
Portal
Nočno potenje in drugi simptomi raka: kdaj je čas za obisk zdravnika
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Če slabo spite, poskusite pred spanjem pojesti to sadje
Če slabo spite, poskusite pred spanjem pojesti to sadje
cekin
Portal
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
5 hollywoodskih zvezdnikov z odličnim stilom
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
6 preprostih večernih navad za hitrejše doseganje fit postave
6 preprostih večernih navad za hitrejše doseganje fit postave
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Popolna prenova doma družine Hribar
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
okusno
Portal
4 marinade, ki pikniku dodajo novo dimenzijo okusa
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Resnična zgodba Harryja Hafta
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699