Kako visok bo otrok, ko odraste? Do odgovora z umetno inteligenco

Raziskovalci Instituta Jožef Stefan (IJS) in Fakultete za šport Univerze v Ljubljani so razvili novo metodo za napovedovanje končne višine otrok in mladostnikov. "Metoda uporablja obsežne populacijske podatke, skozi desetletja zbrane v okviru programa SLOfit za šolarje (bolj znanega kot meritve za Športnovzgojni karton). Rastno krivuljo otroka s pomočjo umetne inteligence tako primerja z vrstniki, ki so mu najbolj podobni," so pojasnili.

Ob tem so se pohvalili, da so napovedi bistveno natančnejše od tistih, ki jih dajejo obstoječe metode napovedovanja višine, saj so narejene na podlagi precej večjega nabora podatkov. Ti namreč "vsako leto vsebujejo tudi meritve višine, teže ter več parametrov telesne zmogljivosti od otrokovega vstopa v osnovno šolo, pri starosti 6 ali 7 let, do konca srednje šole, pri starosti 18 ali 19 let. Hkrati pa zajemajo celotno generacijo slovenskih otrok od 80. let naprej," so izpostavili.

Kako deluje? Nov algoritem otrokovo rastno krivuljo s pomočjo umetne inteligence primerja z višino najbolj podobnih oseb v naboru podatkov ter te informacije uporabi za napovedovanje prihodnje rastne krivulje in odrasle višine, so pojasnili.

Kako visok bo otrok, ko odraste?

Vprašanje si zastavljajo številni starši in čeprav odgovor nanj ni preprost, je pomembno. Prvi razlog je zdravstveni, otrok, ki preveč zaostaja za vrstniki, bo morda potreboval hormonsko zdravljenje. "Po drugi strani pa višina igra pomembno vlogo pri odkrivanju športnih talentov. Otrok, ki je nadarjen za košarko, ima ob končni višini 170 cm skoraj nične možnosti, da bi postal naslednji Luka Dončić. Lahko pa postane Primož Roglič ali Timi Zajc," razmišljajo na IJS in fakulteti za šport.

Na rastni vzorec otroka lahko sklepamo iz rastnih krivulj obeh staršev, ki pa običajno niso preprosto dostopne. Najpogostejši pristop so zato percentilne tabele, kjer zdravnik preveri, ali otrok vsa leta ostaja v istem percentilnem razredu. Pri tem pa ne upoštevajo dejstva, da pubertetni rastni sunek pri vseh ne nastopi ob istem času, na pomanjkljivost opozorijo pri IJS in fakulteti za šport. "Metode, ki za oceno končne višine v odraslosti upoštevajo različne skupine podatkov, pa vključujejo dodatne meritve telesne višine, vključno z invazivnimi radiološkimi pregledi, oziroma so jih raziskovalci zasnovali zgolj na osnovi nekaj sto posameznikov," dodajajo slovenski raziskovalci, ki trdijo, da so razvili novo, boljšo in natančnejšo metodo.