Slovenija

Kako visoka bo letos redna uskladitev pokojnin?

Ljubljana, 17. 02. 2026 07.39 pred 35 minutami 1 min branja 11

Avtor:
STA
Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo odločal, kako visoka bo letos redna uskladitev pokojnin. Izračun je tokrat nekoliko drugačen, v skladu z novo pokojninsko reformo se bo pri uskladitvi v 50 odstotkih upoštevala rast plač in v 50 odstotkih rast cen življenjskih potrebščin.

Svet Zpiza se bo sicer danes sestal na konstitutivni seji, saj se prejšnji sestavi izteka štiriletni mandat. Po potrditvi mandatov novih članov 27-članskega sveta in izvolitvi novega predsednika ter podpredsednika sveta, pa bodo med drugim določili tudi višino redne uskladitve pokojnin.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
FOTO: Bobo

Te so se do zdaj redno usklajevale z upoštevanjem 60 odstotkov rasti plač in 40 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin. Za obdobje do vključno leta 2034 pa so s pokojninsko reformo predvideli uskladitev v višini 50 odstotkov rasti povprečne bruto plače in 50 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin.

V finančnem načrtu zavoda za leto 2026 je sicer predvidena uskladitev za pet odstotkov, a glede na podatke, ki jih je objavil Statistični urad RS, bo uskladitev nekoliko nižja. Po objavljenih podatkih se je povprečna bruto plača v lanskem letu zvišala za 5,9 odstotka, povprečna rast cen življenjskih potrebščin pa je bila 2,4 odstotka.

Višje pokojnine bodo izplačali 27. februarja, hkrati bodo obračunali tudi razliko za januar.

pokojnine zpiz uskladitev

Pred pokopom pusta in začetkom posta še zadnji vrhunec pustnih rajanj

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zrela hruška
17. 02. 2026 08.15
če se zviša za 50% je to nič. poglej si cene...
Odgovori
0 0
knap11
17. 02. 2026 08.15
Da bi kdaj volil Janševo stranko, ki je naredila takšno krivico moškim upokojencem in jih dobesedno okradla? NIKOLI!
Odgovori
0 0
knap11
17. 02. 2026 08.13
Ko je Janševa vlada uzakonila odmerni odstotek pokojnine za ženske 63, za moške pa 57%, ne vem, a ni vedela kaj dela, ali pa je bilo to narejeno iz zlobe. Tako ima moja soseda, ki je delala na istem delovnem mestu kot njen mož in sta prejemala 40 let enako plačo in se istočasno upokojila za 170€ večjo pokojnino kot pa jo ima njen mož. V letu dni to znese cca 2000€, v desetih letih pa 20 000€. Mar ni to v nebo vpijoča krivica, da ne rečem celo kraja Janševe vlade?!
Odgovori
-1
0 1
zmerni pesimist
17. 02. 2026 08.10
Tole o 2.4 rasti življenskih potrebščin je pa lovska
Odgovori
+2
2 0
zmerni pesimist
17. 02. 2026 08.08
So jih že
Odgovori
+2
2 0
travc
17. 02. 2026 08.03
Nič ne pomaga nobeno višanje pokojnim ker vse cene potem poskočijo.
Odgovori
+2
4 2
motorist_mb
17. 02. 2026 08.02
Žal ta vlada mrzi upokojence 😡
Odgovori
+3
4 1
knap11
17. 02. 2026 08.09
prejšna vlada jih je pa oboževala? :):):)
Odgovori
+0
1 1
motorist_mb
17. 02. 2026 08.10
a niso dvakrat dobili po 150€ pomoči,pamet treba malo vklucit 😆
Odgovori
+2
2 0
travc
17. 02. 2026 08.02
?
Odgovori
+0
1 1
ROMELS
17. 02. 2026 08.02
Levičarji bodo spet upokojence nategn.l!
Odgovori
+5
6 1
