Kako visoka bo letos redna uskladitev pokojnin?

Svet Zpiza se bo sicer danes sestal na konstitutivni seji, saj se prejšnji sestavi izteka štiriletni mandat. Po potrditvi mandatov novih članov 27-članskega sveta in izvolitvi novega predsednika ter podpredsednika sveta, pa bodo med drugim določili tudi višino redne uskladitve pokojnin.

Te so se do zdaj redno usklajevale z upoštevanjem 60 odstotkov rasti plač in 40 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin. Za obdobje do vključno leta 2034 pa so s pokojninsko reformo predvideli uskladitev v višini 50 odstotkov rasti povprečne bruto plače in 50 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin.

V finančnem načrtu zavoda za leto 2026 je sicer predvidena uskladitev za pet odstotkov, a glede na podatke, ki jih je objavil Statistični urad RS, bo uskladitev nekoliko nižja. Po objavljenih podatkih se je povprečna bruto plača v lanskem letu zvišala za 5,9 odstotka, povprečna rast cen življenjskih potrebščin pa je bila 2,4 odstotka.

Višje pokojnine bodo izplačali 27. februarja, hkrati bodo obračunali tudi razliko za januar.