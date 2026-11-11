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Slovenija

Kako visoka bo povprečnina za prihodnji dve leti?

Ljubljana, 11. 11. 2026 06.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs

Predstavniki ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, ministrstva za finance in reprezentativnih združenj občin so v torek dosegli načelni dogovor o višini povprečnine za leti 2027 in 2028. Po današnjem sestanku, kjer bodo združenja občin preverila soglasja vodstev vseh treh združenj, naj bi bila znana njena višina.

Dogovor predstavlja pomemben korak k stabilnemu in predvidljivemu financiranju občin, pred njegovo dokončno potrditvijo pa ga morajo obravnavati in potrditi še pristojni organi združenj občin, so v torek sporočili z ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.

Dodali so, da je načelni dogovor rezultat konstruktivnega usklajevanja med predstavniki države in reprezentativnih združenj občin, ki so v pogajanjih opozarjala na vse večji razkorak med razpoložljivimi sredstvi in dejanskimi stroški izvajanja zakonsko določenih nalog. Ministrstvi sta se pri usklajevanju višine povprečnine dodatno približali predlogom občin, so navedli v sporočilu za javnost.

V letošnjem letu je povprečnina znašala 845 evrov na prebivalca.

Različni predlogi

Na prvi sestanek o višini povprečnine, ki je potekal prejšnji teden, reprezentativna združenja občin sicer niso prišla s poenotenimi predlogi. Če bi sledili skupnemu predlogu Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS), bi bila povprečnina v prihodnjem letu 960,60 evra, leto zatem 1002,38 evra, po predlogu Združenja občin Slovenije (ZOS) pa še nekoliko več, in sicer bi v letu 2027 znašala 973,52 evrov, leta 2028 pa 1020,86 evrov.

Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs je po torkovem sestanku poudarila, da je ključno poiskati rešitev, ki bo upoštevala potrebe občin in hkrati javnofinančne zmožnosti države. "Naš cilj je zagotoviti takšno višino povprečnine, ki bo občinam omogočala stabilno in predvidljivo financiranje njihovih nalog, hkrati pa bo upoštevala javnofinančne omejitve, s katerimi se soočamo. Veseli me, da smo s konstruktivnim dialogom uspeli približati stališča in doseči načelni dogovor, ki predstavlja dobro podlago za dokončno uskladitev," so njene besede povzeli na ministrstvu.

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