Kako visoka bo povprečnina za prihodnji dve leti?

Dogovor predstavlja pomemben korak k stabilnemu in predvidljivemu financiranju občin, pred njegovo dokončno potrditvijo pa ga morajo obravnavati in potrditi še pristojni organi združenj občin, so v torek sporočili z ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.

Dodali so, da je načelni dogovor rezultat konstruktivnega usklajevanja med predstavniki države in reprezentativnih združenj občin, ki so v pogajanjih opozarjala na vse večji razkorak med razpoložljivimi sredstvi in dejanskimi stroški izvajanja zakonsko določenih nalog. Ministrstvi sta se pri usklajevanju višine povprečnine dodatno približali predlogom občin, so navedli v sporočilu za javnost.

V letošnjem letu je povprečnina znašala 845 evrov na prebivalca.