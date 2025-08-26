Kako visoki bodo to jesen naši stroški za elektriko?

Najbolj opazna bo zagotovo sprememba nekoliko cenejšega bloka. November, december, januar, februar - to so meseci višje sezone in doslej je na delovne dni veljala ta ureditev: Omrežnina za moč je bila najvišja med 7. in 14. uro, ter med 16. in 20. uro.

Po predlogu pa bil najdražji čas od 6. ure zjutraj do 12. in od 17. do 20. ure, od 12. do 17. ure pa bi po novem veljala nekoliko cenejša omrežnina. Doslej smo torej imeli na delovni dan med višjo sezono pet ur cenejšega bloka, odslej pa bi imeli na voljo sedem ur.

Da bi znižali vpliv na inflacijo in proračun, bo dvig najdražjega bloka postopen. Novembra in decembra bo zaračunan 40-odstotni delež, prihodnje leto bo veljal 60-odstotni, leta 2027 80-odstotni, leta 2028 pa bi najdražji blok plačevali v celoti.

Eles predlog ocenjuje kot napredek, čeprav ga Agencija ni povsem upoštevala. Eles na podlagi svojih analiz še vedno predlaga združitev višje in nižje sezone.

Nastalo bi tole: trije časovni bloki med tednom in dva ob dela prostih dnevih. Najdražji časovni blok bi na delovni dan veljal od 11. ure do 17., na dela prost dan pa od 7. do 11. in od 17. do 23. ure. A ta želja kot kaže ne bo uslišana. Po pričakovanjih bodo sicer stroški gospodinjstev za električno energijo višji kot lani, ker cene niso več regulirane, sredi leta pa se je vrnil tudi prispevek za obnovljive vire.