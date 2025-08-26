Svetli način
Kako visoki bodo to jesen naši stroški za elektriko?

Ljubljana, 26. 08. 2025 19.53 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Žiga Bonča
Javna obravnava predloga sprememb obračuna omrežnine, ki ga je pripravila Agencija za energijo, se končuje. Za gospodinjstva bo nekaj ugodnih sprememb, najdražji blok bo uveden postopno, cenejši blok sredi dneva pa bo daljši. Kaj predlaga Agencija za energijo in kako bi po novem obračunali omrežnino?

Najbolj opazna bo zagotovo sprememba nekoliko cenejšega bloka. November, december, januar, februar - to so meseci višje sezone in doslej je na delovne dni veljala ta ureditev: Omrežnina za moč je bila najvišja med 7. in 14. uro, ter med 16. in 20. uro. 

Po predlogu pa bil najdražji čas od 6. ure zjutraj do 12. in od 17. do 20. ure, od 12. do 17. ure pa bi po novem veljala nekoliko cenejša omrežnina. Doslej smo torej imeli na delovni dan med višjo sezono pet ur cenejšega bloka, odslej pa bi imeli na voljo sedem ur. 

Da bi znižali vpliv na inflacijo in proračun, bo dvig najdražjega bloka postopen. Novembra in decembra bo zaračunan 40-odstotni delež, prihodnje leto bo veljal 60-odstotni, leta 2027 80-odstotni, leta 2028 pa bi najdražji blok plačevali v celoti.

Eles predlog ocenjuje kot napredek, čeprav ga Agencija ni povsem upoštevala. Eles na podlagi svojih analiz še vedno predlaga združitev višje in nižje sezone. 

Nastalo bi tole: trije časovni bloki med tednom in dva ob dela prostih dnevih. Najdražji časovni blok bi na delovni dan veljal od 11. ure do 17., na dela prost dan pa od 7. do 11. in od 17. do 23. ure. A ta želja kot kaže ne bo uslišana. Po pričakovanjih bodo sicer stroški gospodinjstev za električno energijo višji kot lani, ker cene niso več regulirane, sredi leta pa se je vrnil tudi prispevek za obnovljive vire.

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Defragment
26. 08. 2025 20.39
Kako toplo mi je pri srcu, ko pomislim da bo tistih 15% podpornikov Gibanja Svoboda, pa 6% podpornikov SD in dobre 4% podpornikov Levice RAVNO TAKO plačevalo več. Utrne se mi solza sreče! 😉
ODGOVORI
0 0
KR IS 2S
26. 08. 2025 20.38
Pri sedanji vladi. ce recejo, da bo ugodno . to pomeni da se bo podrazilo.
ODGOVORI
0 0
kakorkoliže
26. 08. 2025 20.38
Že sedaj so dvignili ceno elektrike za več kot 100% in ni jim dovolj. Je treba nekako pobrat denar za orožje? Banda pokvarjena.
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
26. 08. 2025 20.37
Vse se drazi. Inflacija bo pa 0.1%. Butale.
ODGOVORI
0 0
2fast4
26. 08. 2025 20.36
+2
Isto kot plačilno listo je potrebno začinit položnico za štrom, da jo le ne moreš razčlenit...
ODGOVORI
2 0
jedupančpil
26. 08. 2025 20.35
brezveze
ODGOVORI
0 0
štajerski janezek
26. 08. 2025 20.31
🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
Minifa
26. 08. 2025 20.31
+3
Odločni ne JEDRSKEMU lobiju največjim Golobovim barabam v ENERGETIKI.
ODGOVORI
3 0
medo357
26. 08. 2025 20.29
+4
Bi to (omrežnine) mogoče še razumel, če bi bila cena toka cel dan isto. Tako pa je to dvojno, trojno.... obračunavanje ene in iste zadeve. ODSTOP!!!
ODGOVORI
4 0
Rdečimesečnik
26. 08. 2025 20.29
+5
Nič jokat plešite
ODGOVORI
5 0
OrodniK
26. 08. 2025 20.27
+1
Tinca, še two z omrežninami spahamo skozi, an potle lohko hremo....
ODGOVORI
1 0
1butnskala
26. 08. 2025 20.26
+2
Se eno leto so penzjona, pa gasa vn iz EU
ODGOVORI
2 0
1butnskala
26. 08. 2025 20.25
+4
Ožemajte dokler lahko
ODGOVORI
4 0
gaspergrozni
26. 08. 2025 20.24
+2
men vi plačate davko plačevalci ker sem v slovenskem hotelu imam zajet za pit in za spat nič mi nemanjka
ODGOVORI
3 1
Angelica007
26. 08. 2025 20.23
+6
Ubogi ljudje..
ODGOVORI
6 0
OrodniK
26. 08. 2025 20.16
+9
Čimprej to kleptomansko vlado " na kandelaber" pa z novo vlado prci dan sprejtet krovni zakon od odpravi vseh škodljivih posledic golobizma! Z enim zakonom razveljavit vse kar je blo škodljivega sprejeto.
ODGOVORI
10 1
