Kako visoko dohodnino bomo plačevali naslednje leto?

"Kar pa pomeni, da bomo imeli manj denarja za zdravstvo, manj za stanovanja," pravi Luka Mesec. Zato je stranka Levica napovedala posvetovalni referendum, zakonodajni o davkih namreč ni mogoč, a ko so sprevideli, da bi težko ljudi prepričali k glasovanju o višjih plačah, so zahtevo umaknili.

Na vladi in v Državnem zboru že celo leto premlevajo o več možnih različicah zakona o dohodnini. Janševa vlada je sprejela odločitev o razbremenjevanju plač, denimo z dvigom splošne davčne olajšave postopoma do 7500 evrov.

Novi finančni minister Klemen Boštjančič pravi, da želijo sprejemati ukrepe, ki bodo ciljno usmerjeni, in čim manj nekih splošnih ukrepov, ki se nanašajo na vse. A vlado je prehitela Nova Slovenija in v parlamentarni postopek vložila svoj predlog za višje olajšave za vzdrževane družinske člane. Tako bi tisti s povprečno plačo za enega otroka dobili slabih 100 evrov neto več na letni ravni, za tri otroke pa dobrih 230 evrov več. Vlada pravi, da družine in ostale ranljive skupine naslavlja z višjim otroškim dodatkom, energetskim dodatkom in regulacijo cen energentov.

Državni sekretar na Ministrstvu za finance Tilen Božič pravi, da se s tovrstnimi ukrepi zvišuje neto razpoložljivi dohodek družin, kar bi zagotovilo, da se zaradi višjih cen energentov ter splošne draginje v čim večji meri ohranita varnost in kupna moč.

Nova Slovenija je hkrati s predlogom vložila tudi zahtevo za posvetovalni referendum, zato je zdaj zakon v parlamentu moral čakati mesec dni. Na izredni seji v četrtek bo o njem glasovanje in po pričakovanjih bo predlog in zakon Nove Slovenije zavrnjen. Potem pa se bo sprostila pot koalicijskemu predlogu, ki se sicer tudi razdvaja.

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar pojasnjuje, da so že nekajkrat poudarili, da je treba davčno zakonodajo spreminjati premišljeno in ne tako hitro.

Je pa to šele prvi korak, pravijo v vladi, obsežnejša davčna reforma namreč sledi v prihodnjem letu.