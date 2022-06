Kako voziti hibrida?

4. Na daljši vožnji hranite električno energijo za energetsko najpotratnejše odseke, to je za pospeševanje do največje konstantne vozne hitrosti, vključevanje na avtocesto in pot navkreber.

2. Na električni pogon vozite, dokler pospešujete do največje dovoljene hitrosti, torej na avtocesti do 130 kilometrov na uro ali skladno z omejitvami do 110 oziroma sto kilometrov na uro, na regionalni cesti pa do hitrosti devetdeset kilometrov na uro.

- Da bi kar najbolj izrabili električni pogonski sklop, vedno pospešujte dovolj odločno, da izkoristite zmogljivosti električnega motorja, a hkrati dovolj zmerno oziroma tik pod mejo, pri kateri bi se vključil še bencinski motor. To pomeni, da je v programu delovanja avtomobila izključno na elektriko treba začutiti sleherni kilovat moči električnega pogonskega sklopa in postopoma povečevati hitrost. Pri skokovitem pospeševanju na električno energijo se namreč samodejno vključi bencinski motor (ker sklepa, da voznik zahteva polno zmogljivost avtomobila) in poruši energetsko učinkovitost.

- Tako kot prej napisano velja za vožnjo z večjimi hitrostmi, drži tudi za speljevanje in pospeševanje v urbanem okolju, saj sta to tam energetsko najpotratnejša dela poti. Speljujte in pospešujte z občutkom, s postopnim pritiskom na stopalko za pospeševanje.

- Ko se med vožnjo z večjo hitrostjo vključi bencinski motor, je treba z njim zaključiti pospeševanje ali vožnjo navkreber, ko se cesta zravna ali celo nagne navzdol, pa nato s hipno sprostitvijo stopalke za plin izključiti pogon na bencin in nadaljevati pot z ‘jadranjem’ na električno energijo oziroma z njeno rekuperacijo.

- Pozimi ali v vročih poletnih dneh je treba avtomobil kar največkrat priključiti na vir električne energije in s programiranjem sprožiti ogrevanje ali ohlajevanje potniškega prostora vsaj petnajst minut pred vožnjo. Ko se v vozilu s pomočjo električnega grelca ali klimatske naprave, ki uporabljata elektriko iz električnega priključka (in ne iz baterije), doseže idealna temperatura, se na poti manj električne energije porabi za zagotavljanje ogrevanja oziroma hlajenja in kar največji del se je nameni vožnji sami, s tem pa se tudi podaljša električni doseg in zmanjšajo stroški uporabe.





