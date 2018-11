Kako voziti v zimskih razmerah?

Prva pošiljka snega je že na poti, na vozilih pa mora že biti ustrezna zimska oprema. Toda, tudi če vreme marsikje še ni zimsko, je treba vožnjo prilagoditi voznim razmeram. Preberite nekaj nasvetov za varno vožnjo v tem letnem času.

Tudi jesensko vreme z velikim nihanjem temperatur in občasnim dežjem lahko skupaj s krajšim dnevom voznikom postavlja nekatere pasti. Na AMZS voznike opozarjajo, naj ne podcenjujejo voznih razmer na cesti in naj prilagodijo svojo vožnjo. Jesen je čas z velikimi temperaturnimi razlikami. Zjutraj je termometer lahko že blizu ledišča, pojavljajo se lahko pasovi megle, čez dan so temperature višje, vseeno nas lahko preseneti dež, mokro vozišče, dnevi so krajši, vidljivost je slabša. Dodatno težavo lahko predstavljata listje in pesek na cesti. Vse to so spremenjeni vozni pogoji, ki jih morajo vozniki prepoznati in upoštevati, je opozoril inštruktor varne vožnje pri AMZS Brane Legan.

Na cestah je lahko še vedno jesensko listje, kar lahko poslabša vozne razmere. FOTO: iStock

Izpostavil je tudi na pomen dobro videti in biti viden v prometu ter voznike spomnil na pomen uporabe luči. V novejših vozilih namreč pri funkciji dnevnih luči te na zadnjem delu avtomobila ne svetijo. Kot so spomnili na AMZS, je bilo to uvedeno zaradi varčevanja z energijo, a v praksi to pomeni slabšo opaznost vozila na cesti. Zato voznikom svetujejo, naj namesto funkcije dnevnih luči v razmerah slabše vidljivosti raje uporabljajo zasenčene luči, saj jih bodo le tako drugi vozniki pravočasno opazili. Tudi meglenko je treba uporabljati pravilno – torej le takrat, ko je megla. Meglenka je v pogojih, ko megle ni, za druge voznike moteča. Legan pa je voznike opozoril tudi na pravilen položaj sedenja v avtomobilu. "Da bomo ob morebitni kritični situaciji ustrezno reagirali, moramo imeti pravilen sedežni položaj in razmeram prilagojeno hitrost vožnje ter ustrezno varnostno razdaljo. To velja v vseh voznih razmerah, še zlasti pa takrat, ko je cesta zasnežena, poledenela, v takih situacijah pa je neprilagojena hitrost eden največjih problemov," je spomnil. Poleg hitrosti vožnje bi morali vozniki upoštevati tudi zmogljivost pnevmatik in zavorno pot pri določeni hitrosti, razmere na cesti pa spremenijo tudi to, kako obvladovati vozilo. Nekaj nasvetov za boljšo pripravo na zimo in zimske razmere:

Na AMZS voznikom svetujejo, naj preverijo delovanje vseh svetlobnih teles na avtu. Pred vožnjo naj temeljito očistijo vse steklene površine. V jesenskem in zimskem času naj tudi podnevi prižigajo zasenčene luči in se ne zanašajo zgolj na avtomatsko funkcijo dnevnih luči, ob kateri ponavadi zadnji del avtomobila ostane neosvetljen. Ob slabi vidljivosti naj vozniki zmanjšajo hitrost in močno povečajo varnostno razdaljo. Zimskim razmeram so lahko kos le kakovostne zimske pnevmatike Nobena pnevmatika ni popolna, je pokazal zadnji test zimskih pnevmatik, ki so ga opravili pri Avto moto zvezi Slovenije (AMZS). So pa med njimi boljše in slabše in zimskim razmeram so lahko kos le kakovostne, opozarjajo. Da je letna pnevmatika pozimi neustrezna oziroma da nam lahko varno vožnjo v tem letnem času zagotavljajo le kakovostne zimske pnevmatike, opozarja tudi inštruktor varne vožnje pri AMZS Brane Legan.

Globina profila pnevmatik naj bo vsaj štiri milimetre. FOTO: Thinkstock

"Osnovna razlika med letno in zimsko pnevmatiko je v tekalni površini, njeni obliki in širini kanalov. Zimska pnevmatika ima gumeno zmes, ki ostane prožna tudi pri nizkih temperaturah. Ker ima zimska pnevmatika globlji profil, bolje odvaja vodo izpod tekalne površine. Lamele na tekalni površini zagotavljajo boljši oprijem v snegu, posebna gumena zmes s kombinacijo silike in kavčuka pa ne zagotavlja boljšega oprijema le na snegu in ledu, temveč tudi na namočenih cestah," je pojasnil Legan. Zimska in letna pnevmatika sta si glede zmogljivosti enakovredni do sedmih stopinj Celzija, pri nižjih temperaturah pa letna pnevmatika izgublja oprijem, ker se ne uspe segreti. Pri vožnji z letnimi pnevmatikami je pri nizkih temperaturah zavorna pot precej daljša, pa tudi v ovinku bo vozilo po Leganovih besedah prej zdrsnilo. Veliko vlogo imata tudi globina profila, ta naj bo vsaj štiri milimetre, in tlak v pnevmatikah, ki ga je treba preverjati vsaj enkrat mesečno, je še svetoval Legan. Vozniki bi pri nakupu novih pnevmatik morali izbirati pravo glede na svoj način vožnje. Pri izbiri prave pnevmatike se vozniki lahko oprejo tudi teste pnevmatik, ki jih različne potrošniške organizacije in združenja voznikov opravljajo vsako leto. Velike razlike v odzivnosti pnevmatik v različnih pogojih Letošnji test zimskih pnevmatik, ki so ga opravili pri AMZS in partnerskih organizacijah, je med drugim pokazal velike razlike v odzivnosti pnevmatik v različnih pogojih, ki se pozimi pojavijo na cesti. Tako je bila razlika pri zaviranju na suhi cesti pri hitrosti 100 kilometrov na uro pri najboljši in najslabši pnevmatiki 5,4 metra, na mokri cesti pa že več kot 13 metrov. Po kriteriju splavanja je najslabša pnevmatika splavala pri hitrosti 68 kilometrov na uro, najboljša pa pri 83 kilometrih na uro, kar je že velika razlika, je izpostavil Blaž Poženel iz Motorevije AMZS. Pnevmatike se zelo razlikujejo tudi pri porabi goriva. Najbolj varčna pnevmatika porabi 0,3 litra na 100 kilometrov manj od tiste, ki se je po tem kriteriju odrezala najslabše. Velike razlike pa so tudi pri obrabi: z najboljšo pnevmatiko lahko prevozimo kar 40 odstotkov več kilometrov kot z najslabšo, je razlike še povzel Poženel.

Na letošnjem testiranju zimskih pnevmatik so bile najbolje ocenjene tiste pnevmatike, ki imajo najbolj uravnotežene lastnosti in dobijo zelo dobro oceno pri vseh kriterijih, je navedel Poženel. Ki pa voznikom priporoča, naj se ne osredotočajo le na skupne ocene, temveč izberejo pnevmatiko, ki bo najboljša glede na njihov življenjski stil in način vožnje. "Tisti, ki se veliko vozi po gorskih cestah, naj izbere pnevmatiko, ki je dobra za vožnjo v snegu. Nasprotno naj tisti, ki se veliko vozi po avtocesti, izbere pnevmatiko, ki je dobra za vožnjo na mokri podlagi, ob splavanju," je pojasnil. Letošnji test je po Poženelovih besedah tudi pokazal, da so za vožnjo po snegu in ledu boljše ožje pnevmatike. Lastnikom vozil s širšimi pnevmatikami, če jim to seveda dovoljuje homologacija, zato na AMZS priporočajo, naj izberejo ožje pnevmatike. Večja in širša kolesa na vozilih, kar je zadnja leta trend v avtomobilski industriji, pa lahko predstavljajo oviro pri uporabi snežnih verig, je opozoril Poženel in voznikom še svetoval, naj v navodilih za uporabo avtomobila natančno pogledajo, za katere dimenzije pnevmatik ni mogoče uporabljati snežnih verig. Pomembno je tudi, kako so pnevmatike nameščene Montažo pnevmatik naj vedno opravlja le strokovno usposobljen vulkanizer, ki ima ustrezno opremo. Doma opravljena premontaža pnevmatik lahko lastnika avtomobila stane več kot storitev vulkanizerja, opozarjajo na AMZS. Le če so pnevmatike na vozilu ustrezno nameščene na kolesne obroče, bodo z uporabo ostale nepoškodovane in ustrezno uravnotežene. S tem bo zagotovljena varna in udobna vožnja, brez nepotrebne obrabe in tresljajev. Strokovno usposobljen vulkanizer bo znal tudi oceniti in preveriti stanje pnevmatik, med drugim globino profila, kakovost gumene zmesi in druge morebitne poškodbe, saj lahko le kakovostna in brezhibna pnevmatika opravi svojo vlogo ter vozniku zagotavlja varno vožnjo, voznike opominjajo na AMZS.

Pnevmatike na vozilu morajo biti ustrezno nameščene. FOTO: Thinkstock