Kako z naravno kozmetiko v boj proti gubicam in aknam?

Predstavljamo vam ANTI AGE FACIAL CREME Gloria, naravno pomlajevalno kremo za obraz, ki je mešanica bogatih sestavin stoodstotno naravnega izvora.

Se sploh zavedate, kakšno škodo delate svojemu obrazu z uporabo umetnih dodatkov za nego gubic na svojem obrazu? Mi vam ne obljubljamo čudeža, vam pa zagotavljamo vidne rezultate – in to povsem naravno ter varno!

icon-expand

Zakaj ANTI AGE FACIAL CREME Gloria deluje? Krema Gloria znamke INTHELINE je bila razvita na podlagi dolgoletnih testiranj pozitivnih učikov maka na kožo in možnosti uporabe le-tega v kozmetiki, saj je bil mak še do nedavnega neodkrit naravni biser zakladnice kozmetičnih naravnih učinkovin. Z dodajanjem drugih naravnih sestavin, kot so azijski vodni popnjak, virginski nepozebnik, aloja ter gliceritinska kislina, smo oplemenitili in obogatili delovanje kreme ter s tem odkrili ključno formulo, ki omogoča učinkovito glajenje gubic, izboljša tonus kože, hkrati pa kožo varuje pred neugodnimi zunanjimi vplivi in prehitrim staranjem brez umetnih in kemičnih dodatkov, ki uničujejo podkožno tkivo ter na škodljiv način zavirajo naravne procese v telesu.

icon-expand

Krema na osnovi makovega olja kožo globinsko nahrani in jo naredi svilnato mehko, omogoči dolgotrajno zaščito ter zagotavlja lahek in nežen občutek. V kombinaciji izvlečkov prej omenjenih rastlin ter hialuronske kisline ima krema naslednje učinke: - stimulira nastajanje kolagena, - skrbi za regeneracijo in hidratacijo kože, - deluje protivnetno, - protibakterijsko in protimikrobno, - obnavlja povrhnjico, - povečuje elastičnost in čvrstost kože ter - preprečujeje nastajanje gub. Dodatka karitejevo maslo in laški smilj pa s svojimi izrednimi regenerativimi sposobnostmi predstaljata odličen uspeh v boju z že obstoječimi gubicami. Zato sta tudi med najbolj iskanimi anti-age sestavinami. Zakaj je krema Gloria edinstvena? Krema Gloria je ednistvena predvsem zato, ker je primerna tudi za mlada dekleta, ki imajo težave z nečisto, vneto in aknasto kožo, saj predvsem makovo olje, pa tudi druge učinkovine, pomaga kožo pomiriti in pozdraviti. Ravno tako pa je Gloria odlična pri negi zrele kože, saj pozitivno deluje na sintezo kolagena v koži in gladi že nastale gubice, hkrati pa neguje poškodovano, zrelo in suho kožo. Za vidne rezultate zadošča že nanos majhne količine kreme na obraz.

icon-expand

Kateri so ključni razlogi za uporabo kreme ANTI AGE FACIAL Gloria? Ključni razlogi za uporabo tega naravnega zaklada so predvsem sestavine, ki so skrbno izbrane. Krema Gloria je stoodstotno naravna formula z Aromacert certifikatom. Je veganski izdelek, brez umetnih vonjav in ni testiran na živalih. Skrbno izbrane sestavine v izdelku so: MAKOVO OLJE, pridobljeno iz makovih semen, je eno izmed najboljših virov nenasičenih maščobnih kislin. Ob uporabi daje makovo olje občutek svilnato mehke (a ne mastne) kože in izjemo lahkoten občutek. AZIJSKI VODNI POPNJAK (GOTU KOLA), ki ima izrazito protivnetno delovanje, zato je posebej primeren za nego zelo obremenjene kože ter za nego občutljive in razdražene kože. KARITEJEVO MASLO spodbuja nastanek kolagena, tako naredi kožo močnejšo in na videz mlajšo. Kožo zaščiti in jo ohranja mlado. LAŠKI SMILJ krči žile in tkivo, odpravlja razširjene vene in popokane kapilare, učinkovit je tudi pri razstrupljanju in se zato uporablja pri masažah za limfno drenažo. VIRGINSKI NEPOZEBNIK izrazito vpliva na povečano napetost kože, zožitev por, zmanjšanje mastnosti kože (adstrigentno delovanje). GLICERITINSKA KISLINA vsebuje koristne rastlinske sterole, ki povečajo elastičnost kože in zmanjšajo vnetja ter nastanek gub. ALOJA deluje vlažilno, pa tudi protivnetno in protimikrobno ter pospešuje celjenje ran. VITAMIN E povečuje navlaženost kože, gladi površino kože, zavira vnetja, spodbuja obnavljanje celic ter pospešuje celjenje ran. HIALURONSKA KISLINA - natrijev hialuronatat, v vodi topna natrijeva sol hialuronske kisline. Je močan vlažilec, ki pritegne in ohranja vlago ter tako pomaga osvežiti in napeti kožo ter zmanjšati videz tankih linij in gub. Trenutno si kremo lahko zagotovite po odlični ceni. Pohitite v našo spletno trgovino in poskrbite za svojo kožo na tej povezavi.

icon-expand