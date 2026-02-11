Kako z življenjskim slogom lahko lajšamo simptome perimenopavze?

Čeprav je pri nekaterih ženskah potrebno hormonsko nadomestno zdravljenje, strokovnjaki poudarjajo, da so spremembe življenjskega sloga pogosto prvi in zelo pomemben korak pri lajšanju simptomov perimenopavze. Gibanje ima ključno vlogo pri obvladovanju simptomov perimenopavze . Redna aerobna vadba, kot so hitra hoja, plavanje, tek ali kolesarjenje, pozitivno vpliva na razpoloženje, pomaga uravnavati telesno težo ter zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni, ki se v tem obdobju lahko povečajo. Posebej pomembne so vaje za moč, saj pomagajo ohranjati mišično maso in kostno gostoto, ki se zaradi hormonskih sprememb lahko zmanjšujeta. Raziskave kažejo, da različne oblike telovadbe izboljšujejo kakovost spanja ter prispevajo k boljšemu psihičnemu počutju žensk v perimenopavzi.

Priporočilo: vsaj 150 minut zmerne telesne dejavnosti na teden ter vaje za moč dva- do trikrat tedensko. Poskrbite za prehrano, ki podpira hormonsko ravnovesje Uravnotežena prehrana je v obdobju perimenopavze še posebej pomembna. Obroki naj vsebujejo dovolj beljakovin, vlaknin in zdravih maščob, saj pomagajo stabilizirati raven krvnega sladkorja in ohranjati mišično maso. Pomembna sta tudi zadosten vnos kalcija in vitamina D, ki prispevata k ohranjanju zdravih kosti. Nasvet: v jedilnik vključujte polnovredna živila, veliko sadja in zelenjave ter kakovostne vire beljakovin. Ob tem bodite pozorne, da lahko uživanje alkohola, kofeina ali zelo sladke in začinjene hrane poslabša nekatere simptome (na primer vročinske oblive ali motnje spanja). Vsekakor je najpomembneje opazovati odzive lastnega telesa in prehranske navade ustrezno prilagoditi.

Zagotovite si dovolj dolg in kakovosten spanec Motnje spanja so eden pogostejših simptomov perimenopavze. Hormonska nihanja, nočno potenje ali povečana tesnoba lahko vplivajo na kakovost in trajanje spanja. Ker ima spanec ključno vlogo pri regeneraciji telesa in uravnavanju hormonov , je pomembno vzpostaviti dobro spalno rutino. Ne pozabite: reden urnik spanja, mirno in temno spalno okolje ter omejevanje uporabe elektronskih naprav pred spanjem lahko pomembno prispevajo k boljšemu nočnemu počitku. Obvladujte stres Stres je žal vse pogostejši spremljevalec sodobnega življenja. Lahko dodatno poruši hormonsko ravnovesje in okrepi simptome perimenopavze, kot so razdražljivost, tesnoba ali nihanje razpoloženja. Tehnike sproščanja, kot so meditacija, dihalne vaje, joga ali čuječnost, pomagajo umiriti živčni sistem in zmanjšati vpliv vsakodnevnih obremenitev. Pomembno vlogo pri dolgoročnem obvladovanju stresa imata tudi redna telovadba ter zavestno namenjanje časa počitku in sproščanju.