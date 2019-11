Kako za svoje tetovaže skrbi pevka Gaja Prestor?

Sindiana Jones, blogerka: ''Mazilo za nego tetovaže Tattoo Nano Shock uporabljam že približno dve leti. V tem času sem izdelek dodobra spoznala in prijetno presenečena odkrila, da ga lahko pravzaprav uporabljam na več načinov . Z njim zaščitim svoje tetovaže pred bledenjem in izgubo sijaja, obvezno pa ga nanesem vsakič, ko svoje tetovaže izpostavim soncu. Sicer ga uporabljam tudi kot kremo za telo, predvsem na predelih telesa, na katerih je moja koža bolj suha, uporabila pa sem ga že celo kot balzam za ustnice . Tattoo Nano Shock je torej vedno moj zvesti sopotnik in to ne glede na letni čas.''

Katere sestavine v Lux Factorjevem mazilu poskrbijo za sijočo in obstojno tetovažo?