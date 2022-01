Kako začeti leto prerojeni in polni energije?

Vrhunsko razvajanje in sprostitev boste doživeli v elegantno zasnovanih apartmajih SPA SUITE DOBRNA **** , saj vsak apartma postreže z lastnim spa-jem z leseno kadjo, turško savno in termalno prho. Kopanje v leseni kadi s termalno vodo ogreto na prijetnih 35 ˚C, nudi pravo hedonistično izkušnjo in popolno relaksacijo .

Prha »termalni dež« zaradi drobnih zračnih mehurčkov na koži, deluje na telo osvežujoče in vas lahkotne popelje v nov dan . Turška savna pa bo pospešila čiščenje telesa in kože , saj toplota spodbudi prekrvavitev in odpiranje por. Pregrevanje telesa pripomore tudi k večji odpornosti.

V želji po umiku od vsakdana in pobegu iz mestnega vrveža, ste vabljeni v prenovljeno historično vilo Boutique Hotel Dobrna **** , idealno izbiro za tiste, ki iščejo popolno zasebnost in trenutke zase.

Za dvig energije in odpornosti

Poživitev in zaščito vašemu imunskemu sistemu nudi program Eksplozivna regeneracija z vitaminskim koktajlom. Je hiter, učinkovit in znanstveno dokazan način intravenoznega vnosa bistvenih vitaminov in mineralov v telo.

Gibanje v neokrnjeni naravi

Spa Suite Dobrna in Boutique Hotel Dobrna sta umeščena v čudovito naravno okolje, obdano z gozdom in 600-letnim parkom v neposredni bližini. Prav to vam omogoča nešteto možnosti za sprehode in rekreacijo.